iOS 13; iPhone’a Koyu Mod ile yepyeni bir görünüş eklemenin yanı sıra fotoğrafları aramanın ve düzenlemenin yeni yollarını ve yalnızca bir dokunuşla uygulamalara ve web sitelerine giriş yapmanın özel ve yeni bir yolunu ekler. iOS 13, uygulama başlatmayı iyileştiren, uygulama indirme büyüklüğünü azaltan ve Face ID’yi daha da hızlı yapan sistem iyileştirmeleri sayesinde artık daha hızlı ve daha duyarlı.
Bu güncelleme şu yeni özellikleri ve geliştirmeleri içerir:
Koyu Mod
Özellikle az ışıklı ortamlarda mükemmel bir görünüş deneyimi sağlayan yepyeni bir koyu renk tasarımı
Gün batımında otomatik olarak açılmak üzere zamanlanabilir veya Denetim Merkezi’nden açılabilir
Açık ve Koyu Mod ile görünüş değiştiren dört yeni sistem duvar kâğıdı
Kamera ve Fotoğraflar
Fotoğraflarınızı ve videolarınızı bulmanıza, hatırlamanıza ve paylaşmanıza yardımcı olacak şekilde yeniden tasarlanan yepyeni Fotoğraflar sekmesi
Fotoğrafları düzenlemeyi, ayarlamayı ve gözden geçirmeyi kolaylaştıran güçlü yeni fotoğraf düzenleme araçları
Döndürme, kırpma ve iyileştirme de dahil olmak üzere 30’dan fazla yeni araç sunan video düzenleme
iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max aygıtlarında Portre Işığı yoğunluğunu yükseltme veya azaltma özelliği
iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max aygıtlarında beyaz arka plan üzerine monokromatik portre için yeni Portre Işığı efekti High-Key Işığı Mono
Apple ile giriş yapma
Var olan Apple kimliğinizle desteklenen uygulamalara ve web sitelerine giriş yapmanın özel yolu
Yalnızca adınız ve e-posta adresiniz ile kolayca hesap ayarlama
Size otomatik olarak iletilen benzersiz bir e-posta adresini paylaşmaya yarayan E-Postamı Gizle özelliği
Hesabınızı korumak için yerleşik iki faktörlü kimlik doğrulama
Favori uygulamalarınızı kullanırken Apple izlemez veya profil oluşturmaz
App Store’da Arcade
Bir abonelik ile reklamsız veya ek satın almalar olmadan birbirinden ilginç yeni oyunlara sınırsız erişim
App Store’da en son oyunları, kişiselleştirilmiş önerileri ve özel editör içeriklerini aramak için yepyeni Arcade sekmesi
iPhone, iPod touch, iPad, Mac ve Apple TV aygıtları arasında oynama özelliği
Hücresel veri bağlantısı üzerinden büyük uygulamaları indirme seçeneği
Hesap sayfasında kullanılabilir uygulama güncellemelerini görüntüleme veya uygulamaları silme özelliği
Arapça ve İbranice desteği
Harita
ABD’de daha geniş yol kapsama, iyileştirilmiş adres kesinliği, yayalar için daha iyi destek ve daha ayrıntılı kara içeriği gibi özelliklere sahip yepyeni bir harita
Şehirleri yüksek çözünürlükte keşfetmek ve etkileşimli 3B deneyimi için Etrafa Bak
Sevdiğiniz yerlerin listeleri için arkadaşlar ve aile ile paylaşması kolay Koleksiyonlar
Günlük ziyaret ettiğiniz yerlere hızlı ve kolay navigasyon için Favoriler
Gerçek zamanlı toplu taşıma, gerçek zamanlı uçuş güncellemeleri ve daha doğal seslendirilen adım adım yol tarifleri
Anımsatıcılar
Daha güçlü ve daha akıllı anımsatıcı yaratma ve düzenleme yolları sunan yepyeni bir tasarım
Tarih, konum, bayrak, ilişik ve daha fazlasını eklemek için hızlı araç çubuğu
Gelecekteki anımsatıcıları kolayca takip etmek için yeni akıllı listeler: Bugün, Zamanlanmış, Bayraklı ve Tümü
Anımsatıcılarınızı düzenlemeniz için alt görevler ve gruplanmış listeler
Siri
Apple Podcasts, Safari ve Harita uygulamalarında kişiselleştirilmiş Siri Önerileri
Dünyanın her yanından Siri ile kullanılabilen 100.000’in üzerinde canlı radyo istasyonu
Yerleşik Kestirmeler uygulaması
Memoji ve Mesajlar
Yeni saç modelleri, şapka ve başlık, makyaj ve piercing de dahil olmak üzere yepyeni Memoji özelleştirme seçenekleri
Mesajlar, Mail ve üçüncü parti uygulamalarında ve tüm iPhone modellerinde kullanılabilen Memoji çıkartma paketleri
İsteğe bağlı olarak arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz ad ve fotoğraf, hatta Memoji
Akıllı öneriler ve sonuçları kategorilere ayırma özellikleriyle mesajları kolayca bulmaya yarayacak arama iyileştirmeleri
CarPlay
Tek bir ekranda müziklerinizi, dönüşlerinizi ve yeni akıllı Siri önerilerini gösteren yepyeni CarPlay Kontrol Paneli
Gününüzü görüntüleme, toplantıya gitme veya toplantıya telefonunuzdan katılma seçeneği ve toplantıyı düzenleyenle iletişime geçme özellikleri ile yepyeni Takvim uygulaması
Çin için Favoriler, Koleksiyonlar ve Kavşak Görüntüsü ile yeniden tasarlanmış Apple Harita
Favori şarkılarınızı kolayca bulmanız için Apple Music albüm resmi
Araba Kullanırken Rahatsız Etme artık CarPlay’de
Artırılmış Gerçeklik
iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max aygıtlarını kullanarak sanal nesneleri insanların önüne veya arkasına doğal bir şekilde yerleştirmek için uygulamalarda Kişi Oklüzyonu
iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max aygıtlarını kullanarak, bir karakter canlandırmak amacıyla vücut pozisyonunu ve hareketini anlamak veya sanal nesnelerle etkileşime geçmek için uygulamalarda Hareket Yakalama
iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max aygıtlarını kullanarak arkadaşlarınızla eğlenmeniz amacıyla aynı anda en fazla 3 yüzün AR içeriği için birden fazla yüz izleme
Birden fazla AR nesnesini aynı anda görüntüleme ve etkileşim için AR Göz At özelliği
Mail
Engellenen bir gönderenden gelen tüm e-posta iletilerini doğrudan çöp sepetine taşımak için göndereni engelleme
Aşırı aktif e-posta konu gruplarından gelen bildirimleri durdurmak için konu gruplarını kapatma
Zengin metin biçimleme araçlarına ve her çeşit ilişiğe kolayca erişmek için biçim çubuğu
Tüm sistem fontları ve App Store’dan indirdiğiniz yeni fontlar için font desteği
Notlar
İhtiyacınız olan notu bulmanıza yardımcı olmak için görsel küçük resimler halindeki notlarınızla yeni galeri görünümü
Başkalarıyla ortak çalışmak için tüm not klasörlerinize erişim izni verebileceğiniz paylaşılan klasörler
Notlarınızdaki görüntülerin ve taradığınız öğelerdeki metinlerin görsel olarak tanınması için daha güçlü arama
Yapılacaklar listesi öğelerini kolayca sıralamak, girinti eklemek veya işaretli öğeleri otomatik olarak listenin en altına taşımak için yeni yapılacaklar listesi seçenekleri
Safari
Favoriler ve sık ziyaret edilen, en son ziyaret edilen ve Siri önerileri ile güncellenmiş giriş sayfası
Metin büyüklüğü denetimlerine, Okuyucu görüntüsüne ve site ayarlarına hızlı erişim için Akıllı Arama alanında görüntü seçenekleri
Okuyucu görüntüsü seçmek, içerik engelleyiciler, kamera, mikrofon ve web sitesi için konum erişimi özelliklerini etkinleştirmek amacıyla her site için farklı ayar
İndirme yönetici
QuickPath
Hareket halindeyken tek elle daha kolay yazmak amacıyla klavyede yazmak için kaydır özelliği
Alternatif olarak, cümlenin ortasındayken bile kullanılabilen yazmak için kaydır veya yazmak için dokun özelliği
Tahmin çubuğunda alternatif sözcük seçenekleri
Metin Düzenleme
Uzun belgelerde, web sayfalarında ve e-posta yazışmalarında hızlıca dolaşmak amacıyla doğrudan kaydırma çubuğunu sürüklemek için kaydırma çubuğunda sarma
Daha hızlı ve hassas imleç hareketi, imleci alıp istediğiniz yere taşımanız yeterli
Yalnızca metne dokunma ve metni kaydırma ile daha kolay seçim için metin seçimi iyileştirmeleri
Fontlar
App Store’dan yükleyerek favori uygulamalarınızda kullanabileceğiniz özel fontlar
Ayarlar’da font yönetme
Dosyalar
USB sürücü, SD kart veya sabit sürücülerdeki dosyalara erişmek ve onları yönetmek için Dosyalar’da harici sürücü desteği
İş yerindeki bir sunucuya veya evdeki bir PC’e bağlanmak için SMB desteği
Sabit sürücünüzde klasör yaratma ve favori dosyalarınızı ekleme için yerel depolama
Zip dosyaları yaratmak ve Zip dosyalarını açmak için dosya sıkıştırma ve açma desteği
Sağlık
Uyarılar, favoriler ve sık kullanılan uygulamalardan ve aygıtlardan gelen ilgili bilgiler dahil kişiselleştirilmiş verilerinizi görüntüleyen yeni Özet görünümü
Sık kullandığınız uygulamalardan ve aygıtlardan gelen verileri kullanarak, karşılaştırmalı çubuk ve çizgi grafiklerle zaman içindeki eğilimleri gösteren sağlık verileri
Kanama düzeyi, belirtiler ve doğurganlık ölçümleri dahil olmak üzere âdet döngünüzle ilgili bilgilerin kaydını tutmak için Döngü İzleme
Apple Watch’taki Gürültü uygulamasından çevresel ses düzeyleri için işitme sağlık verisi türleri, kulaklık ses düzeyleri ve işitme testlerinden odyagramlar
Apple Music
Kusursuz olarak zamanlanmış şarkı sözleri ile şarkı dinelmek artık daha eğlenceli
Dünyanın her yerinden 100.000’den fazla canlı radyo istasyonu
Ekran Süresi
Önceki haftaların Ekran Süresi rakamlarını karşılaştırabilmek için 30 günlük kullanım verisi
Birden fazla uygulama kategorisini, özel uygulamaları veya web sitelerini bir sınıra dahil etmek için toplu sınırlar
Ekran Süresi sınırına ulaşıldığında yaptıklarınızı kaydetmek veya oynadığınız oyundan çıkış yapmak için “Bir dakika daha” seçeneği
Gizlilik ve Güvenlik
Konumlarınızı uygulamalarla yalnızca bir kere paylaşma seçeneği sunan Bir Kez İzin Ver konum izni
Arka plan izleme uyarıları artık bir uygulama arka planda konumunuzu kullandığında bildirim gönderir
Wi-Fi ve Bluetooth iyileştirmeleri uygulamaların konumunuza izinsiz erişmesini engellemeye yardımcı olur
Konum paylaşma denetimleri fotoğraf paylaşırken konum verilerini dahil etmeme seçeneği sunar
Sistem Deneyimi
Wi-Fi ağlarını ve Bluetooth aksesuarlarını doğrudan Denetim Merkezi’nden seçme
Sol üst köşede yeniden tasarlanmış ve dikkat çekmeyen ses düzeyi denetimi
Web sayfaları, Mail iletileri, iWork belgeleri ve Harita için tam sayfa ekran resimleri
Yalnızca birkaç dokunuşla içerik paylaşmak için akıllı öneriler sunan yeniden tasarlanmış paylaşma sayfası
iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max aygıtlarında Dolby Atmos, Dolby Digital veya Dolby Digital Plus film müziklerine sahip içeriklerden büyüleyici surround ses deneyimini için Dolby Atmos ses çalma
Dil desteği
38 yeni klavye dili desteği
İsveççe, Hollandaca, Vietnamca, Kantonca, Hintçe (Devanagari), Hintçe (Latin) ve Necid Arapça klavyelerde tahmin girişi
Diller arasında hızlı geçiş yapmayı ve emoji seçmeyi kolaylaştırmak için ayrı emoji ve dünya tuşları
Dikte için otomatik dil saptama
Tayca ve İngilizce, Vietnamca ve İngilizce çift dilli sözlük desteği
Çin
Kamera’da; iyileştirilmiş QR kodu performansı, fener seçeneği ve geliştirilmiş gizlilik için Denetim Merkezi’nden erişilebilen QR kodu modu
Çin’de Harita uygulamasında sürücülere karışık yollarda daha kolay navigasyon olanağı sunmak için Etrafa Bak özelliği
Çince klavyede ayarlanabilir el yazısı alanı
Cangjie, Sucheng, Vuruş ve El Yazısı klavyelerinde Kantonca tahminler
Hindistan
Hindistan İngilizcesinde yepyeni erkek ve kadın Siri sesleri
22 resmi Hintçe dilinin tümü için destek ve 15 yeni klavye dili
Yazma tahminlerini de içeren romenleştirilmiş Hintçe ve İngilizce çift dilli klavye
Devanagari Hindi klavyesinde yazma tahminleri
Daha fazla netlik ve uygulamalarda okuma kolaylığı sunmak amacıyla Gurmukhi, Kannada, Odia ve Guceratça için yeni Hintçe sistem dili fontu
Hintçe, Marathi, Nepalce, Sanskritçe, Bengalce, Assam, Tamilce, Teluguca, Guceratça, Kannada, Gurmukhi, Malayalamca, Oriya ve Urduca için 30 yeni belge fontu
Kişilerinizi daha doğru şekilde etiketlemeye yardımcı olması için yüzlerce yeni akrabalık etiketi içeren Kişiler uygulaması
Performans
Uygulama açma artık 2 kat daha hızlı*
iPhone X, iPhoneXR, iPhone XS, iPhone XS Max aygıtlarında Face ID ile kilit açma yüzde 30 daha hızlı**
Uygulama güncellemeleri ortalama yüzde 60 daha küçük*
App Store’daki uygulamalar yüzde 50 daha küçük*
Diğer özellikler ve iyileştirmeler
Bilinmeyen aramaları sessize alma özelliği Kişiler, Mail ve Mesajlar’da bilinen numaralardan gelen aramaları kaçırmamak için diğer tüm aramalar otomatik olarak sesli mesaja yönlendirir
iPhone’unuzun tam şarjlı olarak geçirdiği süreyi azaltarak pilinizin eskime hızını düşüren en iyi duruma getirilmiş pil şarjı
Düşük Veri Modu hücresel veri ağınız veya seçtiğiniz belirli Wi-Fi ağları üzerinde veri kullanımını azaltır
PlayStation 4 ve Xbox Kablosuz Kumanda desteği
iPhone’umu Bul ve Arkadaşlarımı Bul uygulamaları kayıp aygıtınızı Wi-Fi veya hücresel ağa bağlı olmasa da bulacak şekilde tek bir uygulamada birleşti
Apple Books okuma hedefleri okumayı günlük bir alışkanlık haline getirmeye yardımcı olur
Takvim, etkinliklere ilişik eklemeyi destekler
Ailenizin aygıtlarının yakınınızdaki iPhone’unuzun kişisel erişim noktanıza otomatik olarak bağlanmasını sağlayan aile paylaşımlı erişim noktası
Birden fazla servis kullanan aksesuarlar için birleşik görüntü ile HomeKit aksesuarları için yeniden tasarlanan Ev uygulaması denetimleri
*Testler Apple tarafından Mayıs 2019’da, iOS 12.3 ve ön sürüm iPadOS ve iOS 13 yüklü, olması gereken en yüksek performansı destekleyen iPhone XS ve iPad Pro (11 inç) ile ön üretim App Store sunucu ortamında yeniden paketlenen üçüncü taraf uygulamaları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Daha küçük uygulama indirme boyutları, en sık güncellenen uygulamalardan oluşan bir koleksiyonun ortalamasına göre belirlenmiştir. Performans, spesifik yapılandırmaya, içeriğe, pil sağlığına, kullanıma, yazılım sürümlerine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir.
**Testler Apple tarafından Mayıs 2019’da, iOS 12.3 ve ön sürüm iPadOS ve iOS 13 yüklü, olması gereken en yüksek performansı destekleyen iPhone X ve iPhone XS Max ve iPad Pro (11 inç) ile aygıtı uyandırmak için yan ve üst düğmeler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Performans, spesifik yapılandırmaya, içeriğe, pil sağlığına, kullanıma ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir.
Koyu Mod, kamera ve fotoğraflar, Apple ile giriş yapma, harita, anımsatıcılar ve diğer birçok yeni özellik barındıran Apple iOS 13 güncellemesi Türkiye'de dağıtılmaya başlandı. Çok sayıda Apple kullanıcısı tarafından hızlıca indirilen güncelleme dosyasının boyutu büyük olduğu için indirilmesinin kablosuz ağ hızınıza göre biraz zaman alabileceği belirtildi. Peki iOS 13 nasıl indilir? iOS 13 güncellemesi nasıl yapılır? iOS 13 özellikleri neler? iOS 13 güncellemesi alan telefonların tam listesi?
iOS 13; iPhone’a Koyu Mod ile yepyeni bir görünüş eklemenin yanı sıra fotoğrafları aramanın ve düzenlemenin yeni yollarını ve yalnızca bir dokunuşla uygulamalara ve web sitelerine giriş yapmanın özel ve yeni bir yolunu ekler. iOS 13, uygulama başlatmayı iyileştiren, uygulama indirme büyüklüğünü azaltan ve Face ID’yi daha da hızlı yapan sistem iyileştirmeleri sayesinde artık daha hızlı ve daha duyarlı.