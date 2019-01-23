Apple, iOS sistemli cihazlar için yeni güncelleme yayınlandı. Güncellemei iPhone veya iPad için sorun gidermeler içeriyor. Yüklemeden önce dikkat. Peki iOS son güncellemeyle neler değişecek

iOS 12.1.3 güncellemesine dair şu açıklama yapıldı:



"Mesajlar’daki Ayrıntılar görüntüsünde fotoğrafları kaydırarak dolaşmayı etkileyebilen bir sorunu giderir.



Paylaşma sayfasından paylaşıldıktan sonra fotoğrafların dokularının bozulmasına neden olabilen bir sorunu ele alır.



iPad Pro (2018) ile harici ses giriş aygıtları kullanıldığında ses bozulmasına neden olabilen bir sorunu giderir.



Bazı CarPlay sistemlerinin iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max aygıtlarıyla bağlantısının kesilmesine neden olabilen bir sorunu çözer.



Bu sürüm ayrıca HomePod için de sorun gidermeler içerir.



Bu güncelleme:



HomePod’un yeniden başlamasına neden olabilen bir sorunu giderir



Siri’nin dinlemeyi durdurmasına neden olabilen bir sorunu ele alır."



GÜNCELLEME NASIL YÜKLENİR



Güncellemeyi, Ayarlar-Genel-Yazılım Güncelleme yolunu izleyerek yapabilirsiniz.



ulusal.com.tr