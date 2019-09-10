iPhone 11 tanıtımı öncesi online Apple Store'da güncelleme! Yeni iPhone 11 fiyatları belli oldu
Apple, iPhone 11 akıllı telefonunu tanıtımı öncesinde online satış dükkanını güncellemeye aldı. Giriş yapmak isteyen kullanıcılara, "Hemen döneceğiz. Apple Store’da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen yakında tekrar deneyin." uyarısı çıkıyor. Öte yandan yeni iPhone 11'in özellikleri ile fiyatı konusunda yapılacak açıklama merakla bekleniyor
BİLİM-TEKNOLOJİ 10.09.2019, 18:01
Apple özel etkinliği öncesi online Apple dükkanında güncelleme yapılıyor.
Türkiye saati ile (TSİ) 20.00'de başlayacak güncelleme ile Apple, iPhone 11'i tanıtması bekleniyor.
ONLİNE DÜKKAN GÜNCELLENİYOR
Apple, etkinlik öncesi internet üzerinden satış yaptığı dükkanında güncellemeye gitti.
Bugün gerçekleşecek olan Apple özel etkinliği öncesi yapılan güncelleme ile yeni ürünlerin dükkana eklendiği belirtildi.
Giriş yapmak isteyen kullanıcılara, "Hemen döneceğiz. Apple Store’da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen yakında tekrar deneyin." uyarısı çıkıyor
YENİ İPHONE 11 FİYATLARI
Öte yandan yeni iPhone 11'in özellikleri ile fiyatı konusunda yapılacak açıklama merakla bekleniyor.
ulusal.com.tr
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P