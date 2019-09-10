iPhone 11 tanıtımı öncesi online Apple Store'da güncelleme! Yeni iPhone 11 fiyatları belli oldu

Apple özel etkinliği öncesi online Apple dükkanında güncelleme yapılıyor.

Türkiye saati ile (TSİ) 20.00'de başlayacak güncelleme ile Apple, iPhone 11'i tanıtması bekleniyor.

ONLİNE DÜKKAN GÜNCELLENİYOR

Apple, etkinlik öncesi internet üzerinden satış yaptığı dükkanında güncellemeye gitti.

Bugün gerçekleşecek olan Apple özel etkinliği öncesi yapılan güncelleme ile yeni ürünlerin dükkana eklendiği belirtildi.

Giriş yapmak isteyen kullanıcılara, "Hemen döneceğiz. Apple Store’da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen yakında tekrar deneyin." uyarısı çıkıyor

YENİ İPHONE 11 FİYATLARI

Öte yandan yeni iPhone 11'in özellikleri ile fiyatı konusunda yapılacak açıklama merakla bekleniyor.

ulusal.com.tr