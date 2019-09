iPhone iOS 13 ne zaman çıkacak? iOS 13 ne zaman geliyor? iOS 13 özellikleri! iOS 13 güncellemesi alacak telefonlar tam listesi açıklandı mı?

APPLE'IN O MAĞAZASI DEĞİŞİYOR

ABD New York'un ünlü 5'inci Caddesindeki Apple mağazası, yeni tasarımıyla birlikte 20 Eylül'de kapılarını yeniden açacak.

IOS 13 ÖZELLİKLERİ

Herkesin merakla beklediği karanlık mod, Apple Kimliği ile Giriş ve daha kişiselleştirilebilir animojilerin iOS 13 güncellemesinde yer alacağı belirtildi.

Herkesin merakla beklediği güncelleme, 19 Eylül tarihinde cihazlara dağıtılacak.

IOS 13 GÜNCELLEMESİ ALACAK TELEFONLARIN TAM LİSTESİ

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE