iPhone iOS 13 ne zaman çıkacak? iOS 13 ne zaman geliyor? iOS 13 özellikleri! iOS 13 güncellemesi alacak telefonlar tam listesi açıklandı mı?
Apple'ın düzenlediği özel etkinlik sonrası kullanıcılar, iOS 13'ün ne zaman çıkacağı ve kullanıcılara dağıtılacağı merakla bekleniyor. Apple etkinliğinde o tarih açıklandı. Özelliklerinin de paylaşıldığı etkinlik sonrası vatandaşlar, iPhone iOS 13 ne zaman çıkacak? iOS 13 ne zaman geliyor? iOS 13 özellikleri! iOS 13 alacak telefonlar tam listesi aramaları yapıyor. İşte ayrıntılar
BİLİM-TEKNOLOJİ 11.09.2019, 13:33 11.09.2019, 13:33
APPLE'IN O MAĞAZASI DEĞİŞİYOR
ABD New York'un ünlü 5'inci Caddesindeki Apple mağazası, yeni tasarımıyla birlikte 20 Eylül'de kapılarını yeniden açacak.
IOS 13 ÖZELLİKLERİ
Herkesin merakla beklediği karanlık mod, Apple Kimliği ile Giriş ve daha kişiselleştirilebilir animojilerin iOS 13 güncellemesinde yer alacağı belirtildi.
Herkesin merakla beklediği güncelleme, 19 Eylül tarihinde cihazlara dağıtılacak.
IOS 13 GÜNCELLEMESİ ALACAK TELEFONLARIN TAM LİSTESİ
iPhone Xs
iPhone Xs Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE
iPhone iOS 13 ne zaman çıkacak? iOS 13 ne zaman geliyor? iOS 13 özellikleri! iOS 13 güncellemesi alacak telefonlar tam listesi açıklandı mı?
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