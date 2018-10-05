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İskenderun'da "Teknouzay Bilim Şenliği" düzenlendi

İskenderun Bilim ve Sanat Merkezi bünyesinde düzenlenen "Teknouzay Bilim Şenliği" başladı.

İskenderun'da "Teknouzay Bilim Şenliği" düzenlendi

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) merkez kampüsünde düzenlenen ve "TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri" çağrısı kapsamında desteklenen bilim şenliği 2 gün sürecek. 

Şenliğe ilk gününde 8 bin öğrencinin katıldığı bildirildi. 

İskenderun Bilim ve Sanat Merkezi Koordinatörü Ayşe Fizansasa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatay'daki tüm çocuklara bilimi sevdirmek adına çalışmalar yaptıklarını söyledi. 

Projenin Hatay'da ilk defa yapıldığını belirten Fizansasa, "Anasınıfından tutun da üniversitedeki tüm öğrenci ve öğretmenlere kadar özel atölyelerimiz var. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimiz için atölyelerimiz var. Suriyeli öğrencilerimiz için de özel etkinlikler hazırlandı." diye konuştu. 

"Türkiye'de milli teknoloji hamlesi başladı. Çocukların da bilime katkı sağlaması ve bilime merak duyması için en güzel alan teknoloji ve astronomidir." diyen Ayşe Fizansasa, şöyle konuştu: 

"Tekno uzay mantığıyla Türkiye'nin uzay ve teknoloji hedeflerine katkı sağlıyoruz. Ülkemizin milli teknoloji hamlesine ve teknoloji uzay hedeflerine katkı sağlamak istiyoruz. Burada üniversite öğrencileri kendi dronelerini ve 3D yazıcılarını yaptılar."


Kaynak: AA
Etiketler; #İskenderun #teknouzay bilim şenliği
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