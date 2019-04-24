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İşte F-35'lere karşı Rusların teklifi

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'un F-35 savaş uçakları parçalarının Türkiye'ye tedarikini askıya almasından sonra Rusya'dan konuyla ilgili kritik açıklamalar geldi. İşte Amerikan F-35 ve Rus SU-57'lerin teknik karşılaştırması

İşte F-35'lere karşı Rusların teklifi

Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemlerini satın alma kararını gerekçe göstererek F-35 savaş uçaklarına ait parçaların teslimatını askıya aldığını açıklamıştı. Bu karardan sonra Türkiye’nin gelecek dönemler için yeni nesil savaş uçağı ihtiyacını nasıl karşılayacağı sorusu yanıt bulmaya başladı.

Aydınlık'ta yer alan habere göre, konuyla ilgili ilk güçlü sinyali 2017 yılında Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in Üst Yöneticisi (CEO) Sergey Çemezov vermiş, Türkiye ile 5. nesil savaş uçağı üretimi konusunu görüştüklerini belirterek, “Bu konuda Türkiye’de gerekli altyapı mevcut. Birlikte yeni ve modern bir şeyler yaratabiliriz" demişti.

Bu tarihten sonra hem Rus hem de Türk kamuoyunda F-35’ler yerine alternatif olarak konuşulan Su-57’ler hakkında yeni bir açıklama daha geldi. Rusya'nın devlet savuma sanayi şirketi Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev, Ankara'nın F-35 programından çıkması halinde Moskova'nın Türkiye'ye uçak tedarik etmeye hazır olup olmadığına dair kendisine yöneltilen soruya, "Eğer Türk tarafı istişarelerde bulunmak için bize başvurursa, Türkiye'ye imkanlarımız dahilinde Rus savaş uçakları tedarikini istişare etmeye hazır olacağız" ifadelerini kullanarak yanıt verdi.

Bu açıklama ile Rusya, Ankara’ya Su-57 üretimi konusunda yeşil ışık yakmış oldu.

AKAR’DA 'ALTERNATİF VAR' DEMİŞTİ

F-35’lerin verilmemesi ile ilgili konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis'te düzenlenen resepsiyonda "F-35 konusunda tabi ki B planımız var. Kısa orta uzun vadeli planlarımız var." demişti.

SU-57, F-35'E KARŞI! İŞTE TEKNİK KARŞILAŞTIRMA











Grafikler: Sputnik Türkiye

Etiketler; #F-35 #s-400 #su-57
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