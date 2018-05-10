EFES-2018 tatbikatı kapsamında savunma sanayi sergisi açıldı. Sergide Türkiye'nin gururu olan silah sistemleri tanıtılıyor...

Silahlı İnsansız Hava Araçları, Piyade Tüfekleri, personel taşıyıcılar, insansız kamikaze sistemleri, füzeler ve daha niceleri.EFES-2018 Birleşik Müşterek Fiilî Atışlı Tatbikatı, Savunma Sanayi Firmaları'nın sergisine de ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin 35 adet Savunma Sanayi Firması İzmir'deki Doğanbey Tatbikat Bölgesi’nde Savunma Sanayi Sergisi açtı.Hem teröristle mücadele hem de Zeytin Dalı Harekatı'nda aktif olarak kullanılan silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB-2 dikkatleri üzerine çekti.Misafir ülkelerin savunma bakanlığı yetkilileri silah, mühimmat ve araçları yakından inceledi.Firma temsilcileri Kuvvet Komutanlarına ürünleri tanıttı.Ulusal Kanal, Türkiye'nin milli silah ve silah sistemleriyle ilgili savunma sanayi firmalarından bilgi aldı.Togan, Kargu, Alpogu... Onlar keşif gözetleme ve kamikaze dronları...ANKA silahlı insansız aracı, ATAK helikopteri, GÖKTÜRK Genel Maksat helikopteri, TFX Milli Muharip Savaş Uçağı ve Hürkuş...Aspilsan da 20 yıldır Türk silahlı Kuvvetleri'nin silah sistemlerine batarya üretiyorVe Milli gemİlerin jeneratörleri...