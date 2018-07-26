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İşte Samsung'un en iyi telefonu olması beklenen Galaxy Note 9'un fiyatı!

Samsung Galaxy Note 9, 512 GB'lık depolama alanına sahip modeli ile akıllı telefonlar arasında en pahalısı olabilir.

İşte Samsung'un en iyi telefonu olması beklenen Galaxy Note 9'un fiyatı!

Samsung Galaxy Note 9 lansmanını bekliyor ve bu telefonu satın almayı düşünüyor olabilirsiniz. Ancak elbette Galaxy Note 9 ucuz bir akıllı telefon olmayacak. Hatta öyle ki, gelen bilgilere göre Galaxy Note 9'un 512 GB'lık seçeneği, en pahalı akıllı telefonlardan biri olacak.

Sızıntılarıyla ünlü Roland Quandt, son gönderisinde Galaxy Note 9'a değindi ve bu modelin en pahalı akıllı telefonlardan biri olacağını bildirdi. Quandt'a göre Samsung Galaxy Note 9 1250 Euro ve 1050 Euro fiyatlarla gelecek. Galaxy Note 9'un 512 GB'lık modelinin 1250 Euro fiyatla satışa çıkacağını söyleyen Quandt, 128 GB'lık modelin de 1050 Euro fiyatla satılacağını düşünüyor. Böylece Note 9'un her iki versiyonu da 1000 Euro fiyatla gelen iPhone X'ten pahalı olacak.

Elbette bu fiyattan daha pahalı akıllı telefon modelleri dünyada mevcut. Ancak bunların mücevherlerle özelleştirilmiş tasarıma sahip olduklarını belirtmek gerek.

Ayrıca Galaxy Note 9'un 512 GB'lık modelinin siyah ve mavi renklerle Avrupa pazarında bulunacağını söyleyen Roland Quandt, 128 GB'lık modelinin de siyah, mavi ve mor renklerle geleceğine inanıyor. Twitter'dan sızıntılarıyla ünlü Roland Quandt, bugüne kadar çok sayıda doğru bilgiyi sızdırmayı başarmıştı. Bakalım bu sızıntısıyla da başarılı olacak mı? Hepsini ve daha fazlasını 9 Ağustos'ta öğreneceğiz.


Kaynak: DHA
Etiketler; #samsung #note 9
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