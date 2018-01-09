Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) üç hafta geçiren Japon astronot yaklaşık 9 santimetre uzadığını açıkladı.
BBC'nin haberine göre, astronot Norişige Kanai, Twitter hesabından "Herkese günaydın. Önemli bir haberim var. Uzaya geldikten sonra değişimleri görmek için vücut ölçümlerimiz yapıldı ve bu sürede sanki bir bitki gibi yaklaşık 9 santimetre uzamışım." mesajını paylaştı.
Kanai, "Haziranda Dünya'ya dönerken Soyuz uzay aracının koltuğuna sığıp sığmama konusunda endişeliyim." ifadelerini kullandı.
Yerçekimsiz ortamda omurlar üzerinde baskı olmadığından insan omurgası genişleyip uzayabiliyor.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) üç hafta geçiren Japon astronot yaklaşık 9 santimetre uzadığını açıkladı.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) üç hafta geçiren Japon astronot yaklaşık 9 santimetre uzadığını açıkladı.
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