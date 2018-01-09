banner965
Ortaylı: Her yerde her şeyi konuşan adam politikacı olmaz
Ortaylı: Her yerde her şeyi konuşan adam politikacı olmaz
"FETÖ ile mücadelede 2017'de 48 bin 305 kişi tutuklandı"
Çaylar ÇAYKUR'dan
Çaylar ÇAYKUR'dan
Kılıçdaroğlu'ndan taşeron işçi açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan taşeron işçi açıklaması

Japon astronotun uzayda boyu 9 santimetre uzadı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) üç hafta geçiren Japon astronot yaklaşık 9 santimetre uzadığını açıkladı.

Japon astronotun uzayda boyu 9 santimetre uzadı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) üç hafta geçiren Japon astronot yaklaşık 9 santimetre uzadığını açıkladı.

BBC'nin haberine göre, astronot Norişige Kanai, Twitter hesabından "Herkese günaydın. Önemli bir haberim var. Uzaya geldikten sonra değişimleri görmek için vücut ölçümlerimiz yapıldı ve bu sürede sanki bir bitki gibi yaklaşık 9 santimetre uzamışım." mesajını paylaştı.

Kanai, "Haziranda Dünya'ya dönerken Soyuz uzay aracının koltuğuna sığıp sığmama konusunda endişeliyim." ifadelerini kullandı.

Yerçekimsiz ortamda omurlar üzerinde baskı olmadığından insan omurgası genişleyip uzayabiliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #astronot #japonya #uzay
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Kocaeli'de hırsızlık zanlısı 5 kişi tutuklandı
Sonraki Haber
İçişleri Bakanı Soylu: FETÖ ile mücadelede 2017'de 48 bin 305 kişi tutuklandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.