Çin’in Jiangsu bölgesindeki fabrikasını kapatmak durumunda kalan firma, akıllı telefonların kameralarının çok gelişmesi sonucunda artık kimsenin kompakt fotoğraf makinelerini satın almak istemediğini ve satışların ciddi anlamda etkilendiğini belirtti./Hürriyet
Akıllı telefonların hızla yaygınlaşması ve beraberinde kullanıcıların fotoğraf çekme ihtiyaçlarını artık cep'ten sağlamaya başlamaları, fotoğraf makinelerini vurdu; bundan doğrudan etkilenen Japon teknoloji devi Nikon ise Çin'de fabrika kapatacak duruma geldi.
Akıllı telefonların hızla yaygınlaşması ve beraberinde kullanıcıların fotoğraf çekme ihtiyaçlarını artık cep'ten sağlamaya başlamaları, fotoğraf makinelerini vurdu; bundan doğrudan etkilenen Japon teknoloji devi Nikon ise Çin'de fabrika kapatacak duruma geldi.
Günümüzde oldukça önemli bir yer edinen ve üzerlerinde her geçen gün gelişen kameralar barındıran akıllı telefonlar yüzünden fabrikalarını kapatmak zorunda kaldıklarını belirten Nikon yetkilileri, bu durumun önüne geçmelerinin imkansıza yakın bir hâl aldığının da altını çizdi.
Çin’in Jiangsu bölgesindeki fabrikasını kapatmak durumunda kalan firma, akıllı telefonların kameralarının çok gelişmesi sonucunda artık kimsenin kompakt fotoğraf makinelerini satın almak istemediğini ve satışların ciddi anlamda etkilendiğini belirtti./Hürriyet
Çin’in Jiangsu bölgesindeki fabrikasını kapatmak durumunda kalan firma, akıllı telefonların kameralarının çok gelişmesi sonucunda artık kimsenin kompakt fotoğraf makinelerini satın almak istemediğini ve satışların ciddi anlamda etkilendiğini belirtti./Hürriyet
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