Kablosuz ağ güvenliğini daha da üst seviyeye çıkaracak olan yeni kablosuz güvenlik protokolü WPA3 duyuruldu

Herhangi bir kablosuz internet ağına bağlanmış olan kişiler, Kablosuz Korumalı Erişim ya da kısaltılmış adı ile WPA güvenlik protokolünü görmüş ya da duymuşlardır. Wi-Fi Alliance (Wi-Fi İttifakı), CES 2018’de yeni güvenlik protokolü WPA3’ü duyurdu.



Yeni WPA3 güvenlik protokolüne uygun cihazlar 2018 yılında yavaş yavaş piyasaya sürülürken Wi-Fi Alliance, 2004 yılında yayınlanan ‘yaşlı’ WPA2 protokolünde de bazı iyileştirmeler gerçekleştirdi.



Wi-Fi Alliance’ın gerçekleştirdiği iyileştirmelerin başında, kamusal ağlarda gizlenmiş olan siber korsanların kablosuz ağlar aracılığı ile gerçekleştirilen iletişimi dinlemelerini engelleyen kişiselleştirilmiş veri şifreleme bulunuyor.



Daha da önemlisi WPA3 güvenlik protokolü, ağ şifresinin tahmin edilmesini zorlaştıracak. Birisi kablosuz ağın şifresini tahmin etmeye çalıştığında WPA3, bağlantı noktasına ya da yönlendiriciye bir kişinin kablosuz ağ şifresini tahmin etmeye çalıştığına dair bildirim gönderir ve tahmin sayısına bir sınır getirme seçeneği sunar.



Ayrıca Wi-Fi Alliance’ın açıklamasına göre WPA3, hükumet ve diğer güvenli ağların savunmasına yardımcı olmak için Ulusal Güvenlik Sistemleri Komitesi’nin Ticari Ulusal Güvenlik Algoritması (CNSA) ile uyumlu 192 bitlik bir güvenlik paketi de barındırıyor.