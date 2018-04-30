Çağımızın teknolojisi olan robotlar artık her yerde boy gösteriyor. "Uluslararası Kahramanmaraş Teknokent Robot Yarışması"nda 100 den fazla robot yarıştı, hünerlerini sergiledi.

En iyisi olmak için görücüye çıktılar. 284 robot, Kahramanmaraş’ta piste çıkarak düello yaptı.Görüntüler, "Uluslararası Kahramanmaraş Teknokent Robot" yarışmasından. Tunus ve Meksika’nın yanı sıra Türkiye’nin 40 şehrinden 100’den fazla takım yaptıkları robotları piste çıkardı.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, gençleri bu alanlara yönlendirmek için çalıştıklarını söyledi.Fuarın Meksika'da gelen konukları oldukça heycanlıydı.Yarışmacı öğrenciler, elektronik devreler ve sensörlerle hazırlayıp geliştirdikleri robotlarla birinci olmak için yarıştı.Ödül töreninde birincilere 5 bin, ikincilere 3 bin, üçüncülere ise 2 bin lira olmak üzere toplam 40 bin TL ödül dağıtıldı.