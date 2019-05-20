Milli imkanlarla üretilen Kargu üzerinde patlayıcı taşıyan bir kamikaze dron. Savunma sanayinin yeni gözdesi yerli döner kanatlı insansız hava aracı Kargu’ya talep de artıyor.

Bu gördüğünüz insansız hava aracı “Kargu”. Döner kanatlara sahip bu dron üzerinde patlayıcı taşıyan bir kamikaze.Kargu’yu Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret Anonim şirketi üretiyor.Şirketin Genel Müdürü Murat İkinci Türk Silahli Kuvvetleri’nin Bin adet Kargu siparişinin 150 adedinin hazır olduğunu söyledi.İnsansız Hava Araçlarının askeri alanda ki başarısı Kamikaze İHA olan Kargu’ya da talebi arttırdı.