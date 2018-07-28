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Kanlı Ay Tutulması

Yüzyılın en uzun ay tutulması yurdun birçok yerinde izlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği "kanlı ay" olarak nitelendirilen gökyüzü olayı renkli görüntülere sahne oldu.

Kanlı Ay Tutulması

Yüzyılın en uzun  "Kanlı Ay Tutulması" gökyüzünde izleyenlere görsel şölen sundu.

Yerkürenin gölgesi 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamıyla örttü. 

Yurdun birçok noktasında görüntülenen gökyüzü olayının tekrarı 105 yıl sonra görülebilecek.

Nadiren gözlemlenen bu doğa olayını izleyen vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

İstanbul'un tarihi yerlerinden görüntülenen tutulma için turistler uzun kuyruklar oluşturdu.

Vatandaşlar Ay'la birlikte öz çekim yaptı.

ulusal.com.tr


 

Etiketler; #kanlı ay
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