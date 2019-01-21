Dünya'nın gözü gökyüzünde, Ay'daydı. Çünkü 2019'un ilk ay tutulması yaşandı. Dünyanın büyük ilgiyle takip ettiği kanlı Ay tutulması, yurdumuzda da kısmen görülebildi. Hakkari'de dolunay manzarası büyüledi.

2019'un ilk ay tutulması yaşandı. Tutulma, Güneş, Ay ve Dünya'nın peş peşe dizilmesiyle oluştu.



Ay tutulması, Kuzey ve Güney Amerika ile Kuzey Avrupa'da tam olarak izlendi. Avrupa'nın geri kalanı ve Afrika'da ise parçalı olarak görüldü.



Dünyanın ilgiyle takip ettiği kanlı ay tutulması, ülkemizin batı illerinde de kısmen izlendi. İstanbul'da gökyüzünü kaplayan bulutlar, ay tutulmasının net şekilde görülmesini engelledi.



Ülkemizin en doğusunda Hakkari'de ise dolunay kartpostallık manzaralar oluşturdu. Irak sınırındaki karlı dağların arkasından doğan dolunay, görüntüsüyle adeta büyüledi. Gökyüzünde görsel şölen yaşandı.



Peki, kanlı Ay tutulması nedir? Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar. 29 buçuk günde döngüsünü gerçekleştirir. Ay'ın iki döngü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar. Kanlı Ay tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır. Bu esnada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır. Bu sebeple Ay kırmızı renk görünür.



2 Temmuz 2019 tarihinde Tam Güneş Tutulması olacak. Ancak bu tutulma Türkiye'den izlenemeyecek. Gerçekleşecek bir sonraki Ay Tutulması 16 Temmuz 2019 tarihinde olacak. Tutulma Parçalı Ay Tutulması olarak gerçekleşecek ve Türkiye’den izlenebilecek.





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