Uzmanlar, sosyal medyadan terör propagandası yapanların yanlış bilgileri geniş kitlelere doğruymuş gibi aktarıp gündem oluşturmayı amaçladığını belirterek vatandaşları uyardı.

Sosyal medyadan terör propagandası yapanlar, yanlış bilgileri geniş kitlelere doğruymuş gibi aktararak gündem oluşturuyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medya üzerinden algı yaratıp terör propagandası yapanların sayısı artıyor.



Sosyal medya uzmanı Doç. Dr. Levent Eraslan, AA muhabirine, sosyal medyadan yapılan terör propagandalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Etki alanı yüksek ve çok sayıda kişiye hızlı şekilde ulaşılabilen sosyal medya platformlarında farklı yöntemlerle algı yönetimi yapıldığını ifade eden Eraslan, hızlı ve anlık paylaşıma imkan veren Twitter'ın algı operasyonlarında çok tercih edildiğini belirtti.



Eraslan, görüntü gücü bakımından Youtube, resim paylaşımında Instagram'ın etkili olduğunu, uzun süreli kalıcı mesajlar için de Facebook'un tercih edildiğini dile getirdi.



"Algı operasyoncularının en büyük amacı, yanılgıyı geniş kitlelerde doğruymuş gibi aktarmak ve bir gündem oluşturmaktır." diyen Eraslan, sosyal medyada algı operasyonları için "bot" adı verilen sanal hesaplardan aynı mesajın binlerce kere atılıyormuş gibi gösterildiğini ve aynı kişi adına çok sayıda hesap açma gibi yöntemlerin kullanıldığını kaydetti.



Sosyal medyada algı yönetimine karşı geliştirilecek iki genel yöntem olduğunu söyleyen Eraslan, "Bunlardan biri, teknik olarak tespit edilen hesapların kapatılması ve ilgili sosyal medya platformlarına şikayet ve teknik kısıtlamaların yapılması. Diğeri ise yapılan algı operasyonlarına karşı güvenlik güçlerinin anında karşılık vererek gerçeği hızlıca dolaşıma sokması, böylesi hesapları ifşa etmesi ve doğrulama sitelerinin kurulması." dedi.



"Kaliteli takipçi hedeflenmeli"

Eraslan, sosyal medyadan terör propagandaları yapanların tuzaklarına düşmemek için alınması gereken önlemleri, şöyle sıraladı:



"Kaynağı teyit edilmeyen hiçbir bilgi, haber, fotoğraf ve görüntü paylaşılmamalı. Sosyal medya arkadaşlarından gelen bilgi ya da görüntülerin mutlaka kaynağı sorulmalı. Sosyal medya profiline paylaşım ve yayma amaçlı mesajların paylaşılmayacağı yazılmalı. Yasa dışı algı amaçlı mesajı ilk oluşturan kişi ile bu mesajı yayan kişilerin aynı suç kategorisinde oldukları unutulmamalı. Sürekli böylesi mesaj paylaşan hesaplar, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının [email protected] ihbar hattına bildirilmeli. Sosyal medya platformundaki takipçiler dikkatli seçilmeli. Çok sayıda takipçi değil kaliteli takipçi sayısı hedeflenmeli."