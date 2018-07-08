Tüm zamanların en üretken gezegen avcısı artık görevinin sonuna geldi. Gezegen avcısı Kepler, son verilerinin aktarabilmesi için uyku moduna alındı.

3 bin 750 öte gezegenin yüzde 70'ini keşfetti.



Yakıtı çok azalan Kepler artık sonra yaklaştı.



NASA, gelecek ay başında elde ettiği son verileri Dünya'ya gönderebilmesi için Kepler uzay teleskobunu uyku moduna aldı.



2 Temmuz'da uyandırılacak Kepler, son kez dünyaya bilgi aktarımı yapacak.



Kepler, 2009 yılında Samanyolu Galaksisi'nde Dünya'ya benzer gezegenleri araştırmak üzere uzaya gönderilmişti.



NASA, nisan ayında öte-gezegen keşif uydusu TESS'i uzaya fırlatmıştı.



Kepler'in yerini alması beklenen TESS, 2 yıl sürecek keşif faaliyeti boyunca Güneş Sistemi dışındaki yakın yıldız sistemlerinde yer alan öte-gezegenlere dair kanıtlar bulmaya çalışacak.



ulusal.com.tr