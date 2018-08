Kurban Bayramı yaklaşırken birçok kişi bu özel dönemde bağış yapacak hayır kurumu aramaya başladı. Hem zamandan tasarruf sağladığı hem de kolay olduğu için, hayır kurumlarına internet üzerinden bağış yapmak daha çok tercih ediyor. Ancak online ödeme, bankacılık işlemi ve alışveriş yapanların sayısının artmasıyla finansal kimlik avı saldırıları da yıl genelinde yüksek düzeyde oluyor. Tatil dönemlerinde ise kalabalığın arasına gizlenmek çok daha kolay hale geliyor. Bu nedenle Kaspersky Lab, siber suçluların özellikle kutsal günlerde vicdanınızdan faydalanmaya çalışabileceği konusunda uyarıyor.

Kurban Bayramı gibi kutsal dönemlerde insanlar doğal olarak başkalarına yardımcı olmak ve topluma katkıda bulunmak istiyor. Ancak dolandırıcılar bundan nasıl para kazanılacağını iyi biliyor. Sahte bağış siteleri ve hesapları açan dolandırıcılar, insanların para göndermesi için duygusal bir e-posta gönderiyor. Toplanan paralar ise ihtiyaç sahiplerine ulaşmıyor. Bu yöntemler, insanların iyi niyetini kullandığı için başarılı oluyor. Bu nedenle her zaman kendi araştırmanızı yapmanız gerekiyor. Gerçek hayır kurumlarının, hedeflerini açıkladığı ve vergi muafiyeti belgesinin yer aldığı düzgün websiteleri mutlaka vardır. Bu noktada, bağış sitelerinin gerçek olup olmadığını araştırmak ve temsil ettikleri kurumlarla gerçekten bağlantıları var mı diye kontrol etmek ve şüpheli görünen siteler üzerinden bağış göndermemek önemli.



Yalnızca Kurban Bayramı gibi özel dönemlerinde değil tüm yıl, internet üzerinden bağış yaparken kendinizi korumak için Kaspersky Lab şunları tavsiye ediyor:



Bağlantıların gerçek olduğunu varsaymayın: Bir bankanın internet şubesini, bir internet mağazasını veya bir ödeme sitesini ziyaret etmeniz gerektiğinde bir bağlantıya tıklamak yerine URL’yi adres satırına kendiniz yazın. Aşağıdakilerde yer alan bağlantılara tıklayarak web sitelerine girmeyin:



E-postalardaki bağlantılar

Sosyal ağ sitelerindeki mesajlar

Chat odalarındaki mesajlar

Şüpheli sitelerdeki ilanlar

Tanımadığınız kişiler tarafından gönderilen bağlantılar

Sahte iletilere dikkat edin: Çoğu kurum asla e-posta ile aşağıdakileri talep etmez:



E-posta ile kişisel verilerin gönderilmesi

Kimlik doğrulama için web sitesinin ziyaret edilmesi

Açılır bir pencereye kişisel verilerin girilmesi

Bir hayır kurumuna bağışta bulunacaksanız kurumun gerçek ve ödeme bilgilerinin sahte olmadığından emin olun.Bağış yapmayı düşündüğünüz hayır kurumu hakkında önceden ek bilgi edinin.



Yardım etmek istediğiniz kişinin adını kontrol edin. Hayır kurumlarının web sitelerinde hepsi hakkında bilgi bulunur. Ayrıca, arayıp bilgileri kontrol edebileceğiniz bir telefon numarası da her zaman vardır.



Ödeme detaylarını internet arama sistemleri üzerinden kontrol etmelisiniz. Siber suçlular, benzer websiteleri veya mesajlar oluşturup ödeme bilgilerini değiştirerek gerçek yardım taleplerini kopyalayabilir. Yüksek ihtimalle, birçok arama sonucunda veya internet dolandırıcılığı hakkındaki web sitelerindeki kara listelerde sahte ödeme bilgilerini göreceksiniz.



Şifreleme kullanın: Gizli veri girmeniz gerektiği her zaman şifreli bağlantı kullandığınızdan emin olun. Bir bağlantı güvenliyse URL her zaman ‘https’ harfleriyle başlar. Ayrıca, tarayıcının durum çubuğunda küçük bir kilit işareti yer alır. Kilit simgesine tıkladığınızda, sitede uygulanan SSL kimlik doğrulama sertifikası hakkındaki bilgileri yakından inceleyin. Sertifikanın ne zaman, kim tarafından ve hangi dönem için verildiğini görebilirsiniz.



Kendi bilgisayarınızı ve kendi internet bağlantınızı kullanın: Bankacılık hizmetlerine veya internet mağazalarına erişmeniz gerektiğinde internet kafelerde, havalimanlarında, kulüplerde, otellerde, kütüphanelerde veya diğer mekanlarda bulunan herkese açık bilgisayarları kullanmaktan kaçınmanız tavsiye edilir. Herkese açık olan bu bilgisayarlarda birçok casus yazılım çalışıyor olabilir. Durum böyleyse bu zararlı programlar, parolalarınız da dahil olmak üzere klavyeyle yazdığınız her şeyi kaydedebilir ve internet trafiğini izleyebilir.



İnternet işlemleri için kendi bilgisayarınızı kullansanız da açık Wi-Fi ağlarıyla internete bağlanmaktan kaçının. Herkese açık bir Wi-Fi ağında trafiğin ağ yöneticisi veya siber suçlular tarafından izlenebilme riski bulunur. Ağ solucanlarıyla saldırılar da düzenlenebilir.



Ana kredi kartınızı veya banka kartınızı kullanmayın: Sadece internet üzerinden yaptığınız alışverişlerde kullanacağınız özel bir karttan faydalanabilirsiniz. ‘İnternet için kullandığınız kredi kartınızın’ limitini kısıtlamanız veya ‘internette kullandığınız banka kartının’ içinde sınırlı bir miktar para tutmanız da mümkün.



İşletim sisteminizdeki ve uygulamalarınızdaki açıkları kapatın: Bilgisayarınızdaki ve diğer cihazlarınızdaki işletim sistemlerinin ve uygulamaların en son güncellemelerinin yapıldığından emin olun. Böylece, zararlı yazılımlar ve saldırılar için kullanılabilecek işletim sistemi ve uygulama açıklarının ortadan kaldırılmasına yardımcı olursunuz.



Zararlı yazılımlara ve internet güvenliği risklerine karşı korunun: Sağlam bir güvenlik çözümü sizi virüslere, solucanlara, truva atlarına ve daha fazlasına karşı koruyabilir. Zararlı yazılım önleyici bazı ürünler, internet üzerinden alışveriş yaparken ve bankacılık sitelerini kullanırken ek güvenlik katmanları sağlayan özel teknolojilere sahiptir.