Küresel ısınma önlenemezse büyük felaket kapıda. Avusturalya'da yayınlanan bir araştırmaya göre tedbir alınmazsa 2050'ye kadar çok sayıda ülke yok olabilir.

Kulağa felaket senaryosu olarak gelebilir ama bilim dünyası çok uzun zamandır bunu tartışıyor. Buzullar hızla eriyor.Buzul kopmaları küresel ısınma nedeniyle hızlandı. Avustralya'da yeni bir araştırma yayınlandı.Araştırma, iklim değişikliği önlenemezse medeniyetlerin yok oluşuna işaret ediyor hatta tarih veriyor. O tarih ise çok uzak değil, 2050...Acil önlem alınmazsa geri dönüşü olmayan bir süreç başlayacak. İnsanlığın medeniyet yolculuğu sona erecek.Ekosistemin karşısında savaşamayacak insanlar göçe başlayacak. Yeni küresel göçün İkinci Dünya Savaşı döneminden çok daha büyük olabileceği belirtiliyor.Tüm bu varsayımların içerisinde gerçekleri görüntüler yansıtıyor.Devletlere acil eylem planı için harekete geçilmesi çağrısı da yapıldı. Sıfır karbon dioksit enerji kaynakları bulunarak sanayinin yeniden şekillendirilmesi gerekitiğinin altı çizildi.Küresel ısınmayı en fazla 1,5 derece ile sınırlama hedefinin aciliyetine dikkat çekiliyor.