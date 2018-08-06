LG Display, katlanabilen ekran alanında geride kalmak istemiyor ve 2019'de bu ekranları üretmek istiyor!

LCD ve OLED ekranların önemli üreticilerinden LG, iddiaya göre katlanan OLED ekran üretmeye başladı. LG'nin bu teknoloji üzerinde çalıştığı ancak teknolojinin hala son aşamaya gelmediği biliniyor. Buna karşın Samsung Display ve BOE'nin katlanabilen ekran üretmeye başladığını biliyoruz.



Korece web sitesi ET News'a göre LG, ortaklarından bir için katlanabilen ekran üretmek üzere "global bir OEM" ile ortak çalışıyor. Bu ekranların Google, Microsoft veya Xiaomi gibi müşterilerinin olabileceği söyleniyor. Site Samsung Display'in katlanabilen ekran teknolojisinde lider olduğunu ancak bu ekranları büyük ihtimalle sadece kendi telefonunda kullanacağını anlatıyor. Yeni teknolojiyi kaçırmak istemeyen rakipler ise alternatif olarak LG Display veya BOE'yi tercih edebilecek.



LG'nin OLED ekranını kullanan en son telefonlar arasında LG V30 ve Google Pixel 2 XL bulunuyor. Pixel 2 XL "ekran yanması" sorunlarıyla karşılaşsa da, bazı söylentilere göre LG, OLED üretimini Apple ile genişletmek üzere. Hala piyasaya sürülmeyen katlanabilen ekranların gerçeğe dönüşmesini biz de heyecanla bekliyoruz.