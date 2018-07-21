LG’nin ThinQ yaklaşımını benimseyen ilk G serisi akıllı telefonu LG G7ThinQ‘in Türkiye’de satışlarına başlandı. Süper Parlak Ekranı, Boombox Hoparlörü ve yapay zeka bağlantılı akıllı kamerasıyla ön plana çıkan LG G7ThinQ bakın hangi fiyatla geliyor?

Akıllı telefonda 6.1 inç büyüklüğünde 3120 x 1440 piksel QHD+ çözünürlük sunan bir LCD ekran bulunuyor. Telefonun kalbinde ise Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti yer alıyor. Bu yonga setine 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. MicroSD kart desteği sayesinde bu alan genişletilebiliyor. Telefona ihtiyaç duyduğu enerjiyi ise 3000 mAh kapasiteli pili sağlıyor.



G7 ThinQ, 16 megapiksel çözünürlüklü iki lensten oluşan bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu lenslerden biri süper geniş görüş açısı sağlıyor. Telefonun önünde ise 8 megapiksel çözünürlüklü bir kamera yer alıyor. Cihazdaki kameraların tamamı, LG’nin yapay zekâ teknolojisinden yararlanıyor. LG’den yapılan açıklamaya göre, kameralar yapay zekâ yardımıyla nesneleri tanıyor ve ardından otomatik kontrast, doygunluk ve renk ayarlarıyla görüntüyü optimize ediyor. Kamera çiçek, hayvan, insan veya gün batımı gibi bir kare yakaladığında telefon titriyor ve sahne modunu buna göre ayarlıyor.



LG, yeni telefonunun selefi G6’ya kıyasla dört kat daha parlak fotoğraf ve videolar kaydedebildiğine dikkat çekiyor. Buna ek olarak, kullanıcılar düşük ışıklı ortamlarda parlak modu aktif hâle getirerek çekim yapabiliyor. LG söz konusu kamera özelliklerini daha önce V30 serisinde de sunmuştu.



Ses kalitesine önem vermeyi sürdüren LG, yeni telefonunda da 32-bit Quad-DAC ses desteğini kullanıcılarına sunuyor. Şirket, Quad-DAC ile kablolu kulaklıklar için daha temiz bir ses sağlandığına dikkat çekiyor. Bu durum LG’nin standart kulaklık jakından vazgeçmemesinde de önemli faktörlerden biri gibi görünüyor. Kulaklık jakının varlığı sayesinde LG’nin telefonda DTS:X sanal surround ses teknolojisini kullanması mümkün oluyor. LG G7 ThinQ, bu teknolojiye sahip ilk akıllı telefon olması nedeniyle önem taşıyor. Telefonun yeni Boombox hoparlörleri ise seleflerine kıyasla yüzde 39 daha yüksek bir ses çıkışı vadediyor. G7 ThinQ, suya ve toza dayanıklılık konusunda IP68 sertifikasına sahip.



Ekranının üstündeki çentik ve özel Google Asistan tuşu da telefonun dikkat çekici yönleri arasında bulunuyor. Kullanıcılar diledikleri takdirde çentiği ekranın içinde gizleyebiliyor. Google Asistan tuşunu başka bir şekilde programlamak ise mümkün değil.



LG G7 ThinQ Turkcell mağazalarından 4899 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla kullanıcılara sunuluyor.

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