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Mars Dünya'ya yaklaşıyor

Kızıl Gezegen Mars 15 yıl sonra Dünya'ya en yakın konuma gelecek. Dünya ve Mars, 2003'ten sonra ilk kez 31 Temmuz'da birbirlerine en yakın yörünge konumlarına gelmiş olacak.

Mars Dünya'ya yaklaşıyor

Mars Dünya'ya yaklaşıyor.

Kızıl Gezegen, 31 Temmuz 2018'de, Dünya'ya 57,6 kilometre yaklaşmış olacak.

Söz konusu tarihten önce, 27-30 Temmuz arasında Dünya'ya giderek yaklaşacak Mars, gökyüzünde en net haliyle gözlemlenebilecek.

31 Temmuz gece yarısı Dünya'dan bakıldığında en yüksek konumuna ulaşan Mars, gece boyunca izlenebilecek.

Güneş'e 230 milyon kilometre uzaklıkta bulunan Mars, Güneş Sistemi'nde Dünya'nın ardından Güneş'e en yakın 4. gezegen.

Mars, Dünya'ya en son 2003'te bu kadar yaklaşmıştı. Bir sonraki yakın geçiş ise  6 Ekim 2020'de.

Etiketler; #mars #dünya
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