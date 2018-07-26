Kızıl Gezegen’de ilk defa göl bulundu. Bilim insanları Mars’ta buz yüzeyinin altında sudan oluşan geniş çaplı bir göl bulunduğunu duyurdu. Keşifle Mars’ta hayat olabileceği ihtimali de kuvvetlendi.

Bilim insanları Mars’ta ilk defa buz yüzeyinin altında geniş çaplı bir göl bulunduğunu duyurdu. Bu keşif, esrarengiz Kızıl Gezegen’de bulunan sıvı haldeki en büyük su kütlesi oldu.



Dünyadan 55 kilometre uzaklıktaki gezegende daha önce yapılan araştırmalarda, su kütlelerine dair kanıtlar bulunmuştu.



Bu son keşif ise, Mars’taki su kütlesinin kalıcı olduğuna dair ilk veri. Buzun altında yaklaşık 20 kilometrelik bir alanda yer alıyor.



Keşif için Avrupa Uzay Ajansı'nın Mars Express uydusundaki Marsis adlı radar sistemleri kullanıldı.



Uzay bilimcilerin bu keşfiyle, Mars'ta daha fazla su bulunabileceği ve hatta hayat olabileceği ihtimali kuvvetlendi.



Mars şimdi soğuk, çorak ve kuru ama geçmişte ılık ve ıslaktı. Kızıl Gezegen'de yaklaşık 3.6 milyar yıl önce geniş sıvı su alanları ve göller bulunuyordu.