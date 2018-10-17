"Nusret-2018 Davet Tatbikatı" kapsamında savunma sanayi firmalarının ürünleri sergilendi. Sualtı savunma sergisi Türkiye'nin ilk milli gemisinde düzenlendi.

Torpidolar, su altı akustik sistemleri, sonarlar, mayın avlama sistemleri ve insansız su altı robotlar... Su altı savunma sanayine ilişkin ürünler Nusret 2018-Davet Tatbikatı'nda sergilendi. Tatbikata katılan yabancı gözlemciler su altı sistemlerini dikkatle inceledi.



Savunma sergisinde ASELSAN'ın ürettiği ve TCG Edincik mayın avlama gemisine entegre edilen MATESS sistemi görücüye çıktı. ASELSAN Torpido ve Su Altı Sistemleri Program Direktörü Mehmet Karaduman, MATESS sistemini Ulusal Kanal'a anlattı.



Milli gemilerin helikopter sistemlerini üreten Enmares Havacılık ve Savunma firması da Nusrat'ı tanıttı.



Ve üç bin metreye kadar inebilen insansız su altı araç ve robotları.



Sergiye, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin, Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Ahmet Tunç Veyisoğlu, Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Cemalettin Bozdağ da katıldı. Komutanlar yeni sistemler hakkından bilgi aldı.



Türk mühendislerinin çalışmaları ile Türk Donanması daha da güçlü hale getiriliyor.





HABER: UFUK AKKAYA- KAMERA: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

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