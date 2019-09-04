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Merakla cevabı beklenen soruların yanıtları belli oluyor mu? Apple iPhone 11 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 11 ne zaman çıkacak, tanıtılacak? iPhone 11 özellikleri belli oldu mu

Apple tarafından iPhone 11 için davetiye gönderilerek iPhone 11'in tanıtılacağı etkinliğin tarihi açıklandı. Buna göre, Apple'ın özel etkinliği, Cupertino'daki Steve Jobs tiyatrosunda düenlenecek. 10 Eylül 2019 tarihinde ABD'de gerçekleştirilecek etkinlik ABD yerel saatine göre 10.00'da gerçekleştirilecek. Peki Apple iPhone 11 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 11 ne zaman çıkacak? iPhone 11 özellikleri belli oldu mu? Ben Geskin, iPhone 11’in kılıflarına ulaştı. Kılıflar Apple tarafından arkada üç kameraya yer vereceği iddia ediliyor. Bunun yanı sıra Pro modellerinin Apple Pencil desteğine sahip olacağı öne sürüldü

Merakla cevabı beklenen soruların yanıtları belli oluyor mu? Apple iPhone 11 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 11 ne zaman çıkacak, tanıtılacak? iPhone 11 özellikleri belli oldu mu

Amerikalı teknoloji devi Apple tarafından merakla beklenen etkinliğin davetiyesi paylaşıldı.

Davetiyeye göre, Apple'ın etkinliği 10 Eylül 2019 tarihinde ABD yerel saatine göre 10.00'da gerçekleşecek.

iPhone 11 telefonunun da tanıtılacağı etkinlikte yeni cihazlar hakkında bilgi paylaşımı da yer alacak.

iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ve iPhone 11R modellerinin tanıtılmasının beklendiği etkinlikte ayrıca 5. nesil Apple Watch da yer alacak.

KILIFLAR HAKKINDA İDDİALAR

Ben Geskin, iPhone 11’in kılıflarına ulaştı. Kılıflar Apple tarafından arkada üç kameraya yer vereceği iddia ediliyor.

Bunun yanı sıra Pro modellerinin Apple Pencil desteğine sahip olacağı öne sürüldü.

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