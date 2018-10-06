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Milli füzelere 'Kement' yol gösterecek

Milli füzelere "Kement" yol gösterecek. Türk savunma sanayii giderek güçleniyor. Yeni proje; milli akıllı mühimmatlar, seyir füzeleri ve hava platformları için geliştirildi. Kemet, ağ destekli harekat için önemli bir altyapı sağlıyor.

Milli füzelere 'Kement' yol gösterecek

Türk savunma sanayisine yeni bir üye daha ekleniyor. "Hava-Hava ve Hava-Yer Sistemleri Arasında İhtiyaç Duyulan Veri Bağı Sistemi Geliştirilme Projesi"... Adı "Kement". Proje; milli akıllı mühimmatlar, seyir füzeleri ve hava platformları için geliştirildi.

Fabrika kabul testlerini başarıyla geçen "Kement"te kritik aşama tamamlandı.

Meteksan Savunma'nın projesinde; 1'inci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı, TÜBİTAK SAGE, ROKETSAN, TÜBİTAK BİLGEM ve MilSOFT da alt yüklenici olarak görev alıyor.

Fabrika kabul aşamasının başarıyla tamamlanmasının ardından Kement için platform entegrasyon ve saha kabul testleri de başladı.

Füze ve ilgili hava platformu üzerinde bulunan "Kement" sayesinde hedef bölgesindeki değişimlere göre füzenin görevinde değişiklikler yapılabiliyor, füze başka bir hedefe yönlendirilebiliyor ya da görev iptal edilebiliyor.

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #kement #milli füze
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