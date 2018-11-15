Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilen T625 Genel Maksat Helikopteri, Bahreyn'de görücüye çıktı. Helikopter, büyük ilgi gördü.

T625 helikopteri Bahreyn Airshow'da ilgi odağı oldu. Bahreyn'deki fuara Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, ABD, Rusya ve İtalya'dan firmalar katılımdı. Fuarda Türkiye'yi temsil eden, TUSAŞ'ın ürettiği ve ilk uçuşu eylül ayında gerçekleştirilen T625 Genel Maksat Helikopteri, yoğun ilgi gördü.



Bahreyn Ulaştırma Bakanı Kemal bin Ahmed, bu yılki fuarın geçmiş yıllara göre katılımcıların çokluğu ve alanın genişliği bakımından en büyük organizasyon olduğunu söyledi.



120 çeşit askeri ve sivil hava aracının sergilendiği fuar, cuma günü sona erecek.



T625 Genel Maksat Helikopteri, geleceğin operasyonel gereksinimleri de göz önünde bulundurularak, üstün performans ve kullanım kalitesi için tasarlanarak üretildi.



T625, dünyanın dört bir yanındaki sivil ve askeri kullanıcıların, muhtelif görev profillerinin icrası için kolaylıkla dönüştürülebilecek.



ulusal.com.tr