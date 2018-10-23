Antalya, Uluslararası Jandarma ve Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor. Zirve kapsamında, Türk savunma sanayisi tarafından üretilen çeşitli ebatlarda tabanca, makineli tüfek ve ekipman sergilendi. Yerli ve milli sanayinin gücüne vurgu yapan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, dünyadaki emsallerini geride bırakan silahlara sahip olduğumuzu söyledi.

Yerli ve milli tabancalar, makineli tüfek ve ekipmanlar sergilendi. Türk savunma sanayisinin gücü, yabancı katılımcılarda hayranlık uyandırdı.



Antalya, 19 ülkeden katılımcının yer aldığı Uluslararası Jandarma ve Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor.



Zirve kapsamında, 21 firmanın katılımıyla sergi düzenlendi.



Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, gazetecilere açıklama yaptı.



Orgeneral Çetin, Türk yapımı malzemelerin nitelik ve nicelik bakımından yabancı katılımcılar tarafından büyük beğeni topladığını söyledi.



Çetin, zaman içerisinde yerli firmaların milli ürünlerimizi talepte bulunan ülkelere ihraç edeceklerini belirtti.



Sergide, olay yeri incelemede en son teknoloji ürünler de tanıtıldı. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında kullanıldığı belirtilen çok dalga boylu ışık kaynağı cihazı da sergilenen malzemeler arasındaydı.



Türk yapımı MPT-76 piyade tüfeği, Bora-12 keskin nişancı tüfeği, 40 kişilik otobüste kişilerin kimlik bilgilerini 3 dakikada taramaya yarayan "Takbul" gözlükleri, Afrin operasyonunda kullanılan el yapımı patlayıcılara yönelik sinyal karıştırıcı malzemeler de yoğun ilgi gören ürünler arasında yer aldı.





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