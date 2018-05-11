Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Efes 2018 Tatbikatı'nda ilk kez kullanılan milli gemi TCG Bayraktar, basın mensuplarına tanıtıldı. Bayraktar, dünyanın en büyük tank çıkarma gemisi olma özelliğini taşıyor.

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Türk Silahlı Kuvvetleri Efes 2018 tatbikatına milli üretim savunma sanayi ürünleri damga vurdu. O harp savaş araçlarından biri de TCG Byraktar'dı. Milli tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar'ın kapısı basın mensuplarına açıldı.Yüzde 72'lik millilik oranına sahip Bayraktar, tek tekneli, deplasman tipi ve tamamen çelik konstrüksiyon olarak inşa edildi. Üst binası balistik korumalı olan gemi, nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırılar için tam personel korumasına sahip bulunuyor.TCG Bayraktar, Türkiye'de özel sektör tersanelerince inşa edilen en büyük ve ileri teknolojiye sahip harp gemisi özelliği taşıyor. Sınıfında dünyanın en büyüğü olan geminin boyu 139 ve eni 19,60 metre, bir tabur asker ve 13 tank taşıyabiliyor.Helikopter platformunun yer aldığı gemide ayrıca her biri 8 ton yük veya 40 kişi taşıyabilen, 20 knotun üzerinde sürat yapabilen 4 çıkarma aracı yer alıyor. Gemi, bin 200 ton yük veya tank, zırhlı araç ve diğer araçları taşıma kapasitesine sahip.TCG Bayraktar'da yerli üretim komuta kontrol sistemi ve stabilize makineli tüfek platformu ile pek çok elektronik ve silah sistemi yer alıyor. Bayraktar'ın doğal afet yardım görevlerini de yerine getirebilecek kapasitesi var. Kan testi yapabilecek seviyede sıhhi donanımın olduğu gemi de ameliyat dahi yapılabiliyor.EFES-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nda ilk kez kullanılan geminin görevi, bir tabur askeri 14 gün boyunca ikmal amaçlı muhafaza etme ve sahile intikal ettirmek oldu.Bu yılki tatbikat TCG Bayraktar'ın yanı sıra TGC Büyükada gemileri, Cirit ve UMTAS füzesi, MPT-76 modern piyade tüfeği, 203 mili metre obüs, silahlı insansız aracı ve hava savunma silah sistemi KORKUT ilk kez kullanılan milli harp silahları ve araçlarına girdi.