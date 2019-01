Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO'ya bağımlılıktan kurtulma yolunda dev bir adım daha attı. Havada, karada, denzide tüm askeri unsurlar arasında veri aktarımı sağlayacak millî taktik veri linki yazılımı başarıyla test edildi. Link-M adlı yazılımın taşıdığı ilk mesaj "Merhaba tarihi an" cümlesi oldu.

Türk Ordusunun karada, havada ve denizdeki her türlü iletişimini NATO'ya bağımlılıktan kurtaracak önemli bir projeye imza atıldı. Yüzde yüz yerli sermayeye sahip Milsoft tarafından tamamen millî taktik veri linki yazılımı geliştirildi.



Türk ordusu, karada, havada ve denizde tüm savaş unsurlarının iletişimi için çeşitli yazılımlar kullanıyor. Telsiz iletişiminden, radar görüntülerine, uydu verilerinden irtifa ve konum bilgilerine kadar kritik öneme sahip veriler komuta merkezlerine yazılımlarla iletiliyor. Bugüne kadar kullanımı NATO iznine bağlı yabancı yazılımlar kullanılıyordu. Artık bu kritik görev yerli yazılım ile yapılacak?



Türk mühendis ve yazılımcılar, linkin erişim mesafesini uzatan bir işlemciyi de geliştirmeyi başardı. Link-M adı verilen sistem, azami teorik menzile yakın değerlerde başarıyla test edildi. Link-M'in taşıdığı ilk mesaj "Merhaba tarihi an" oldu.



Yazılım hala NATO tarafından kullanılıyor. Diğer ülkelerde kullanımı izne bağlı. Donanım ve yazılımlar her ülkeye verilmiyor. Bunlara müdahale edilemiyor ya da başka sistemlere bağlanamıyor.



Yabancı yazılımlara göre üstünlükleri bulunan Link-M, yerli gemi, füze ve insansız araçlar gibi silah sistemlerinde kullanılabilecek.



yerli yazılım Türkiye'de üretilen millÎ telsiz, modem ve kripto sistemlerde de kullanılabilecek. Askeri platformlar arasında millî linkle oluşturulan ağın kullanılması mümkün olacak.



Kendine ait taktik veri linki olmayan orduların savaş unsurları, olası bir savaşta kör, sağır ve dilsiz kalabiliyor. Irak ordusu, ABD işgalinde bu durumu yaşamıştı. Yerli sistem sayesinde TSK olası bir durumda benzer tehlikeden kurtulmuş olacak.





ulusal.com.tr