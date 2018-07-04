The Wall Street Journal'ın hazırladığı rapora göre yazılım ve uygulama geliştiricileri Gmail kullanıcılarının hesaplarına erişebiliyor ve e-postarları okuyabiliyor. İşin en kötü kısmı ise şimdi anlaşıldığı kadarıyla bu belli bir süredir birçok e-posta sağlayıcıları arasında sık rastlanan bir durum.

Makalede anlatıldığına göre tatil, gezi ve alışveriş araçlarını Gmail hesapları ile kullanan kullanıcılar farkında olmadan bazı kullanım şartlarını kabul ediyor ve üçüncü parti geliştiricilerin e-postalarını okumalarına izin veriyor. Google sadece onaylanmış uygulamaların e-posta okuma isteğinde bulunmasına izin veriyor, ayrıca izin verilen uygulamalar bu verileri sadece hedefli reklam ve tavsiyeler için kullanabiliyor. Ancak bir kez izin aldıktan sonra bu şirketler ne kadar yakından takip ediliyor merak ve endişe konusu.



Google daha önce kullanıcılarının e-postalarını taramayacağına söz vermiş olsa da, Wall Street Journal'ın makalesine ve dayandığı kaynaklara göre kullanıcıların e-postaları halen "yaygın şekilde" okunuyor.



Makalede sözü geçen üçüncü bazı parti uygulamaların temsilcileri, kişisel verilerin okunması esnasında çok sıkı kurallar uygulandığını söylüyor, ayrıca makale de şimdilik herhangi bir ihlale işaret eden kanıt bulunmadığının altını çiziyor.



Ne olursa olsun, e-postalarımızın "yaygın şekilde" gözden geçiriliyor olması endişe verici bir durum. İsterseniz Google hesap ayarlarınızdan hedefli reklamlar gibi ayarları kapatabilirsiniz, ancak bu tek başına bir çözüm olmayabilir.