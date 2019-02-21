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Mobil yenilikte öncü Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10+ Plus tanıtımı! İşte ön satış fiyatları ve renkleri ile hediyeler

Samsung, yeni çıkardığı Galaxy S10 telefonunun tanıtımı için internet sitesinde kayıtlı kullanıcılara elektronik posta gönderdi. Samsung, açıklamasında bir kez daha mobil yenilikte öncü olduklarını belirtti. Geniş ekran, ultra ince lens, kasa benzeri güvenlik ve gün boyu pil ile en yeni Galaxy ürünlerinin tanıtımını yaptı. Edinilen bilgilere göre, Galaxy S10e'nin hediyesiz, S10 ve S10+ telefonlarının Galaxy Buds hediyeli olacağı aktarıldı. Öte yandan ürün satışı için çeşitli seçenekler de listede yer aldı. Telefonların taksitle satılabildiği de belirtildi

Mobil yenilikte öncü Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10+ Plus tanıtımı! İşte ön satış fiyatları ve renkleri ile hediyeler

Samsung, tanıttığı yeni katlanabilir telefonu için internet sitesinde kayıtlı kullanıcılara ürün tanıtım grafiğinin yer aldığı elektronik posta gönderdi.

Samsung, açıklamasında bir kez daha mobil yenilikte öncü olduklarını belirtti. Geniş ekran, ultra ince lens, kasa benzeri güvenlik ve gün boyu pil ile en yeni Galaxy ürünlerinin tanıtımını yaptı. Edinilen bilgilere göre, Galaxy S10e'nin hediyesiz, S10 ve S10+ telefonlarının Galaxy Buds hediyeli olacağı aktarıldı.

BAZI ÜRÜNLERE HEDİYE VAR

Samsung, bazı Galaxy telefon ürünleri satın alacaklara hediye de veriyor. Açıklamaya göre, Galaxy S10 veya Galaxy S10+ Plus alan müşterilere Galaxy Buds hediye edilecek.

Telefonların özelliklerinin de paylaşıldığı grafik aracılığıyla çeşitli özellikler de paylaşıldı.

Etiketler; #samsung #galaxy #Samsung Galaxy S10e #samsung Galaxy S10 #samsung Galaxy S10 plus
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