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NASA'dan heyecanlandıran açıklama! Yaşam belirtileri buldular

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) uzmanlarının, Satürn'ün en büyük uydusu olan Titan'ın atmosferinde yaşam belirtisi olabilecek yeni bulgulara ulaştığı belirtildi.

NASA'dan heyecanlandıran açıklama! Yaşam belirtileri buldular

Sputnik'in Phys.org'dan aktardığı habere göre, Titan'ın atmosferindeki incelemelerini sürdüren NASA uzmanları, bu uyduda mikroorganizmaların bulunduğunun kanıtı olabilecek maddelere rastladı.

Uzmanlar, Titan'ın yüzeyinin 200 kilometre üzerinde 'akrilonitril' (vinil siyanür) denilen ve yaşamın yapı taşı olan hücre mimarisinin oluşumunu sağlayabilecek bir kimyasal bileşen bulunduğunu ortaya çıkardı. 

NASA'nın araştırmasına göre 'akrilonitril' moleküllerine uydunun güney kutbunda daha yoğun miktarda rastlanırken bu moleküllerin Titan'da hakim olan ortalama eksi 179 derecede damlacıklar halinde oluşarak sıvı metan gazıyla kaplı göllere düşüyor.

Uzmanlar, Titan uydusunun zorlu atmosfer koşullarında canlı yaşamının ortaya çıkmasını sağlayabilecek korumayı sağlayabileceğini de ileri sürdü.

Daha önce sonuçları 'New Scientist' dergisinde yayımlanan araştırmada, Gezegen Bilim ve California Teknoloji enstitülerinde görevli bilim adamları Amanda Hendrix ve Yuk Yung, Titan ile ilgili verileri inceleyerek uydunun gelecekte insanoğlunun yaşaması için gerekli çeşitli enerji kaynaklarını barındırdığını ortaya koymuştu. 

Johns Hopkins Üniversitesi'nde görevli gezegen bilimci Ralph Lorenz, Titan'ın uzun dönemde Mars'tan sonra insanoğlunun varlığını sürdürebileceği en önemli ikinci yer olacağını kaydetmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #NASA #Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi #saturn #Satürnün uydusu #Titan #Titanın atmosferi
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