NASA, 1 buçuk milyar dolara mal olan uzay aracı "Parker Solar Probe"u Güneş'e doğru yollayacak. Bir uzay aracı Güneş'e ilk kez bu kadar yaklaşacak.

Amerika Birleşik Devletleri Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, Güneş'e uzay aracı yollayacak.Parker Solar Probe' adlı insansız uzay aracı 11 Ağustos'ta Kennedy Uzay Üssü'nün yer aldığı Florida'daki Cape Caneveral bölgesinden fırlatacak.Herhangi bir sorun yaşanmazsa "Parker Solar Probe" Güneş'in "Corona" olarak adlandırılan kavurucu atmosferi boyunca uçacak olan ilk uzay aracı olacak.Uzay aracı Güneş yüzeyinin 6,16 milyon kilometre üzerinden geçiş yapacak. İlk kez bir uzay aracı Güneş'e bu kadar yaklaşacak.Aracın üzerindeki özel ekipmanlar manyetik ve elektrik alanları, plazma dalgalarını ve yüksek enerji parçacıklarını ölçecek.Bir otomobil büyüklüğündeki uzay aracı "Parker Solar Probe" tam 1 buçuk milyar dolara mal oldu. Aracın yolculuğunun 7 yıl sürmesi bekleniyor.