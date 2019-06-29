NASA, Titan'a drone gönderiyor: Dragonfly, Satürn ayında yaşam arayacak

NASA, Satürn'ün en büyük uydusu olan Titan'a uzay aracı gönderiyor. Dragonfly isimli drone, Satürn ayındaki yeni yaşam belirtilerini inceleyecek

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Titan'daki yaşam potansiyelini barındıran kimyasalları incelemek üzere drone helikopter gönderiyor.



Dragonfly isimli drone, 2026'da Satürn'ün en büyük uydusuna fırlatılacak ve 2034 yılında uyduya ulaşacak. Drone Projesi, tam bir milyar dolara mal oldu.



Drone önce bölgeyi incelemek için kısa uçuşlar yapacak. Daha sonra uydudaki yaşam potansiyellerini incelemek için örnekler alacak.



Dragonfly'ın yolculuğu 170 kilometre civarında olacak. Mars araçlarının kat ettiği yolun üstüne çıkması bekleniyor.



NASA yetkililerinden Lori Glaze, Titan'ın, yaşam için gereken her şeye sahip olduğunu belirtti. Glaze, "Bugün bizlere yaşamı sağlayan ya da Dünya şekillenirken var olan koşulları inceleme şansına sahibiz." dedi.



NASA Yöneticisi Jim Bridenstine ise drone projesi ile uzay idaresinin kimsenin yapamayacağı bir şeyi bir kez daha yapacağını dile getirdi.



Aynı zamanda gezegen bilimci Elizabeth Turtle süreç hakkında bilgi verdi.



Uydudaki atmosfer Dünya yüzeyindeki atmosfere göre dört kat daha yoğun. Yerçekimi oranı da Dünya'dakinin yaklaşık beşte biri kadar. Bu sebeble Titan'a uçmak Dünya'ya uçmaktan daha kolay.



Bilim dünyası, uzun zamandır Güneş Sistemi'nin yaşam barındırma olasılığı en yüksek cismi olarak Titan'a işaret ediyor.



Satürn'ün en büyük uydusu olan Titan'da, yaşamın temel taşı olan hücre mimarisinin oluşumunu sağlayabilecek bir kimyasal bileşen bulunmuştu.



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