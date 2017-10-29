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NASA yıldızlar arası cisim keşfetti: Yıllardır bugünün gelmesini bekliyorduk

Güneş sisteminde yıldızlar arası uzaydan gelen bir cismin keşfedildiği bildirildi.

NASA yıldızlar arası cisim keşfetti: Yıllardır bugünün gelmesini bekliyorduk

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) yapılan açıklamada, bilim adamlarının Hawaii'deki Pan-STARRS 1 teleskobunu kullanarak güneş sisteminin dışından gelen bir göktaşı ya da kuyruklu yıldız keşfettiği belirtildi. 

Açıklamada, yıldızlar arası uzaydan gelen A/2017 U1 olarak isimlendirilen cismin 400 metre çapından daha küçük olduğu ve çok hızlı hareket ettiği bilgisi yer aldı. 

NASA'nın Pasadena'daki İtici Güç Laboratuvarından Paul Chodas, "Yıllardır bugünün gelmesini bekliyorduk. Yıldızlar arası hareket eden ve güneş sistemimize giren göktaşı ya da kuyruklu yıldızların varlığıyla ilgili teoriler hep vardı. Fakat böyle bir cismi ilk kez belirliyoruz." ifadelerini kullandı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #NASA #Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi
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