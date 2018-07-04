Netflix bugün Türkiye'de geçerli olmak üzere yepyeni bir abonelik tarifesini kullanıma sundu. En yüksek tarife olan Ultra abonelik ile Netflix abonelerine sunulan ek özellik ise bakın ne olacak?

Netflix'e bu sabah yeni bir abonelik eklendi. Ultra olarak adlandırılan yeni abonelik sistemi en yüksek ücreti izleyiciden talep ediyor. Daha önce kullanımda olan Temel, Standart, Özel tarifelerine ek olarak Ultra tarifesi bugün kullanıma sunulurken, Ultra pakette gelen tek yenilik ise 'en yüksek ses kalitesi' olarak belirtilmiş. Aboneliğin ücreti ise 47,99 TL. Bu tarifenin Avrupa fiyatı ise 19.99 euro.







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