Çocuklara hikaye anlatarak kodlama öğreten iş zekası uzmanı ve yazar Nisa İnci, "Türkiye'nin gelişebilmesi, yeni bir sanayi hamlesine girebilmesi ve 'endüstri 4.0'ı yakalaması için çocuklarımızın kodlamayı bilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.



Her yıl kasım ayının ikinci pazartesi günü başlayan ve tüm yurtta kutlanan "Dünya Çocuk Kitapları Haftası" kapsamında, farklı kurum ve kuruluşlar çeşitli etkinlikler düzenlerken, çocukların kitap okuma alışkanlıklarına da dikkat çekiliyor.



Boğaziçi Üniversitesi Yönetim ve Bilişim Sistemleri'nden mezun olup kurumsal şirketlerde uzun süre yazılımcı olarak çalışan İnci, anne olduktan sonra "Oz Yazılımcısı" kitabını kaleme aldı.



"Kodlama öğrenme konusunda kaynak sıkıntısı var"



Kitapta okuyucuyu sanal maceralara sürükleyen İnci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dışarıdan zor ya da büyülü gözüken kodlama konusunda pek çok insanın fikir sahibi olmadığını söyledi.



Nisa İnci, mesleki anlamda yöneticilerin büyük verilerden anlamlı sonuçlar çıkarabilecekleri ekranlar tasarladığını aktararak, "Şu anda ilkokula giden çocuklar büyüdüğünde, çok farklı bir dünyada yaşıyor olacağız.

Bu dünyada yaşamıyor olacağız. Teknolojiyi çok farklı şekillerde ve her alanda kullanacağız. Şöyle bir öngörü var; o dönemde her bir insanın internete bağlı ortalama 22 aleti bulunacakmış. Saatten buzdolabına, fırından kameramıza kadar her şey internete bağlı olacak ve biz hayatımızın her alanında kodlamayı kullanacağız. Artık okuma yazma gibi her çocuğun temel beceri olarak edinmesi gereken bir şey olduğunu düşündüğüm için bu konuyu işledim." ifadelerini kullandı.



Kodlama öğrenme konusunda bilgi kaynağı sıkıntısı yaşandığının altını çizen İnci, anaokulu öğretmenleriyle ebeveynlerden kendisine çok sayıda soru geldiğini dile getirdi.



"Aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi"



Yazar İnci, bu alanda bir ilki gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bunun bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. Çünkü geçtiğimiz 10 yılda dijital şirketlerin, Türkiye'deki en büyük sanayi şirketlerinin cirolarını geçtiğini, birkaç senede çok büyük cirolar elde ettiğini gördük. O yüzden Türkiye'nin de gelişebilmesi, yeni bir sanayi hamlesine girebilmesi ve 'endüstri 4.0'ı yakalaması için çocuklarımızın kodlamayı, en azından kodlamanın mantığını ve teknolojiyle neler yapılıp yapılamayacağını, nasıl eğilip bükülebileceğini bilmesi gerektiğini düşünüyorum."



Frank Baum'un hafızalardan çıkmayan çocuk klasiği "Oz Büyücüsü" ile büyüdüğüne işaret eden İnci, "Modern zamanda çok büyülü şeyler kullanıyoruz aslında, cep telefonları ve uyku düzenleyen saatler gibi. Bunlar dışarıdan çok büyülü gibi gözüküyor ve 'bunların büyücüleri de yazılımcılar' gibi bir fikirden çıktı. Burada baş kahramanımız Dorothy, -Oz Büyücüsü'nün baş kahramanıdır aynı zamanda- bir fırtınaya yakalanarak paralel evrene ışınlanır ve evine dönmenin yollarını arar. Ben de 'Bir sanal evrene, dijital bir fırtınayla uçsa ve evine dönmek için kodlama öğrenmek zorunda kalsa nasıl olurdu?' diye düşündüm. Buradan yola çıktım. Dorothy'nin başına çeşitli maceralar geliyor ve yol boyunca adım adım kodlamanın mantığını öğreniyor." diye konuştu.



"Edebiyat dünyasına renk katacak"



Kodlamayı hiç bilmeyenlerin hikayeyle beraber kodlama öğrenmeye başlayacağının altını çizen Nisa İnci, şunları kaydetti:

"Kimi zaman Dorothy'nin karşısına algoritmalar çıkıyor, o algoritmaları çözmeye çalışıyor. Yanında bir yol arkadaşı var, robot adam. O robot adama çeşitli komutlar vermek zorunda. Ormanda bazı maceralarla karşılaşıyor. Bazı arama algoritmalarını kullanmak zorunda kalıyor. Truva atlarıyla, solucanlarla karşılaşıp virüsleri tanıyor. Böyle uzun bir yolculukta aslında tam bir sırası olmadan, parça parça yolculuğun her annda kodlamanın çeşitli adımlarını öğreniyor ama aynı zamanda analitik düşünmeye dair belli şeyler öğreniyor."



Nisa İnci, kitabı sadece ileride programcı olmak isteyen çocukların değil hangi alanda olursa olsun, analitik düşünmeye ihtiyacı olan herkesin okuyabileceğinin altını çizdi.



Kitabın edebiyat dünyasına renk katacağı değerlendirmesinde bulunan İnci, asıl hedef kitlesi çocuklar olsa da 8 yaş ve üzeri herkesin bu kitaptan faydalanabileceğini sözlerine ekledi.



"Fantastik ama mantıklı, büyülü ama gerçek bir macera"



Kitabın konusu özetle şöyle:

"Büyüyünce yazılımcı olmak isteyen Dorothy, ilginç bir gözlük takar ve dijital bir fırtınaya yakalanır. Dorothy, sıkışıp kaldığı 'Ozcraft' isimli yazılım dünyasından evine geri dönebilmek için 'Zümrüt' şehrinde yaşayan Oz'a ulaşmalı ve ondan geri dönüş yolunu öğrenmelidir. Karşısına birbirinden enteresan yol arkadaşları çıkan Dorothy’nin Oz'a ulaşması hiç kolay olmaz. Onu adım adım takip eden ve bu dünyaya girmesinden çok rahatsız olan büyük düşmanı 'crazy66'dan bir an önce kurtulması gereken Dorothy, eve dönebilmesinin tek yolu olan yazılımı öğrenirken, fantastik ama mantıklı, büyülü ama gerçek bir maceranın içine girer."

Taze Kitap etiketiyle raflardaki yerini alan "Oz Yazılımcısı"nın çizimleri, Büşra Çakmak'ın imzasını taşıyor.