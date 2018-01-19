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ODTÜ Tasarım Fabrikası açıldı

Öğrencilerin sanayi ile iş birliği halinde yeni ürünler geliştirmelerini sağlamak amacıyla kurulan ODTÜ Tasarım Fabrikası'nın açılışı yapıl

ODTÜ Tasarım Fabrikası açıldı

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) öğrencilerin disiplinler arası takımlar oluşturarak sanayi ile iş birliği halinde yeni ürünler geliştirmelerini sağlamak amacıyla kurulan tasarım fabrikası törenle açıldı.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, açılışta yaptığı konuşmada, Kalkınma Bakanlığının önerisiyle merkez haline gelen tasarım fabrikasının, ODTÜ'ye bir kez daha ilklerin üniversitesi olma gururunu yaşattığını söyledi.

Fabrikanın akademisyenlerinden Dr. Arsev Umur Aydınoğlu ise fabrikanın sanayi üniversite iş birliğinin en güzel örneklerinden olan ve patent alınabilen, şirket kurulabilen, elle dokunulur, gerçek ürünlerin ortaya çıktığı bir yer olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından tasarım fabrikasında üretilen fikir ve projelere ait sunumlar yapıldı. Sunum yapan öğrenciler, törenin ardından projeleri için kurulan stantlarda katılımcıların sorularını yanıtladı.

Açılışta Tasarım Fabrikası Merkez Başkanı Prof. Dr. Arzu Gönenç Sorguç da hazır bulundu.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #ODTÜ Tasarım Fabrikası #Mustafa Verşan Kök #açılış
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