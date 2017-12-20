Gaziantep'teki Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte kendi deney setlerini yaptılar. Öğrenciler artık derslerini somut olarak işleyebilecek.

Gaziantep Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kendi deney setini yaptı.



Elektronik Teknoloji Alanı Öğretmeni Muhammet Emin Şimşek önderliğindeki öğrenciler deney setini yurtdışından ithal etmek istemedi.



Bu durumu gören öğrenciler öğretmenlerine bu deney setini kendileri yapabileceğini söyledi ve süreç başladı.



Okul müdürü Alper Tanrıöver Bakanlık ve Genel Müdürlüklerle yapılan görüşmeler sonrası Türkiye'deki okullara da deney seti yapacağını açıkladı.



Tanrıöver ara eleman değil aranan eleman yetiştirmek istediğini belirtti.



Bu üretimle birlikte set başına 3 bin TL daha az para harcanmış oldu.





ulusal.com.tr