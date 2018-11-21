Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sertaç Argun Kıvanç'ın, katarakt ameliyatında göze takılan farklı nitelikteki lenslerin üzerinde bakterilerin üreme özelliklerini incelediği bilimsel çalışması, "Turkish Journal of Ophtalmology" dergisi tarafından en başarılı üç makaleden biri seçilerek ödüllendirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Web of Science tarafından indekslenen, uluslararası editoryal yapısı olan dergi, yayınlanan en başarılı üç bilimsel makaleyi belirledi.



Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sertaç Argun Kıvanç'ın bilimsel çalışması "Biofilm oluşturma genlerine sahip olan ve olmayan Stafilococus epidermidis suşlarının, göz içi lensler üzerinde biofilm oluşturma kapasitelerinin karşılaştırılması" çalışması, en başarılı üç bilimsel yayın arasına girerek ödüle layık görüldü.



Katarakt ameliyatında göze takılan farklı nitelikteki lenslerin üzerinde bakteri üreme özelliklerinin incelendiği ve göz cerrahileri sonrası gelişebilecek enfeksiyonlarda yol gösterici olabilecek çalışma, Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Mikrobiyoloji Bölümünden Prof. Dr. Merih Kıvanç'ın katkılarıyla yapıldı.



Çalışmaya Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Doç. Dr. Sezin Türk Kaya da illüstrasyonlarıyla destek verdi.