Çanakkale'de ortaokul öğrencileri, aldıkları eğitim kapsamında "quadcopter" model drone yaptı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, iki yıldır robotik kodlama eğitimi alan ortaokul öğrencileri drone tasarladı.



Çiçekli Dede Özel İdare Ortaokulunda 5. 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin yer aldığı projeye rehberlik eden Türkçe öğretmeni Harun Dokuyucu, gazetecilere yaptığı açıklamada, robotik kodlama projeleri kapsamında bir "quadcopter" ürettiklerini ifade etti.



Kısıtlı bütçeyle en iyisini yapmaya çalıştıklarını ve parçaları bir araya getirmelerinin ardından uçuş çalışmalarına başladıklarını söyleyen Dokuyucu, şunları kaydetti:



"Öğrencilerimiz şu aşamada üç boyutlu uçuş simülasyonları ile uçurma alıştırmaları yapıyorlar. Ayrıca Biga Türk Hava Kurumundan quadcopter uçurmak için eğitim desteği alıyoruz. Birkaç ay içerisinde öğrencilerimiz uçuş eğitimlerini tamamlayacaklar. Bu çalışmada bizlerden desteğini esirgemeyen Biga İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Erkan Bilen'e ve okul müdürümüz İlyas Şen'e teşekkür ediyorum."



Okul müdürü İlyas Şen de robotik kodlama çalışmalarının yeni çalışmalarla devam ettiğini belirterek, şunları anlattı:



"Robotik kodlama eğitimleri öğrencilerimizin hayal dünyalarının gelişmesi, kendilerine güvenme, el becerilerini ve yeteneklerini geliştirmeleri açısından son derece fayda sağlamaktadır. Çünkü yapılan tüm çalışmalar, çocuklarda yeni bir şeyler üretmenin verdiği heyecanla derslerine de olumlu bir şekilde motive olmalarına yardımcı olmaktadır."



Öğrenciler, daha sonra okul bahçesinde yaptıkları drone'u uçurdu.