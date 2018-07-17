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Otomotiv devinden 'lüks uçan taksi' hamlesi

İngiliz otomotiv firması Rolls Royce'un lüks uçan taksi projesi üzerinde çalıştığı, 2020 yılında uçuşlara başlanacağı açıklandı.

Otomotiv devinden 'lüks uçan taksi' hamlesi

BBC'de yer alan habere göre, ürettiği lüks otomobillerle bilinen İngiliz otomotiv firması Rolls Royce, aynı sınıfta lüks taksi projesi için çalıştığını duyurdu.

3D yazıcılarla taslağı hazırlanan taksilerin, 90 derece dönebilen kanatlara sahip olacağı ve 5 yolcu taşıyabileceği bildirildi.

Lüks uçan taksilerin türbinlerinin 500 kilovatlık güçle çalışacağı, enerji depolayabileceği ve saatte yaklaşık 405 kilometre hıza ulaşacağı kaydedildi.

Uçuşlar 2020'de başlıyor
Kalabalık şehirlerde ulaşımı rahatlatmak için düşünülen lüks taksilerin 2020 yılında uçuşlara başlayacağı belirtildi.

Daha önce Uber firması da uçan taksi projesini duyurmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Rolls Royce #uçan taksi
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