Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışından sonra cep telefonlarının yeni fiyatları merak edildi! İşte yeni cep telefonu fiyatları

Cep telefonlarından alınan Özel Tüketim Vergisi’nde değişikliğe gidildi. Tüm telefonlarda yüzde 25 olan ÖTV oranı, vergi matrahı 640 lira ile 1500 lira arasında olanlarda yüzde 40’a, matrahı 1500 lirayı aşanlarda yüzde 50’ye çıkartıldı.



Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



NE KADAR YANSIR?



Yeni ayarlamayla birlikte örneğin; vergisiz fiyatı 2 bin liralık bir telefondan 1000 lira ÖTV (yüzde 50), 540 lira KDV (yüzde 18), 354 lira TRT Bandrolü (yüzde 10) alınacak.



Böylece 2000 liralık telefon 3 bin 894 liradan satılacak. Bir başka deyişle daha önce 3200 lira seviyesinde satılan bir telefona 650 lira civarında- zam gelmiş olacak.



YURTDIŞINA GÖRE MAKAS AÇILACAK



Uygulama en çok iPhone gibi ithal telefonların fiyatlarını yukarı çekecek. Düne kadar 9 bin 899 liraya satılan 64 GB’lık iPhone XS’in fiyatı 11 bin 400 lirayı, 13 bin 999 liraya satılan 512 GB’lık en pahalı iPhone XS Max’in fiyatı da 16 bin lirayı aşacak.



64 GB’lık iPhone XS’in yurtdışından alınması halinde 618 liralık kayıt harcı ile birlikte maliyeti 6 bin 600 lira civarında, yani fark 4 bin 800 lira olacak.



YENİ IPHONE FİYATLARI



iPhone XS (64 GB) 9899 liradan 11.424 liraya



iPhone XS (256 GB) 11.199 liradan 12.869 liraya



iPhone XS (512 GB) 13.099 liradan 15.040 liraya



iPhone XS MAX(64 GB) 10.799 liradan 12.457 liraya



iPhone XS MAX (256 GB) 12.099 liradan 13.902 liraya



iPhone XS MAX (512 GB) 13.999 liraya 16.073 liraya



iPhone XR (64 GB) 7399 liradan 8534 liraya



iPhone XR (128 GB) 7799 liradan 8977 liraya



iPhone XR (256 GB) 8699 liradan 9977 liraya yükselmesi bekleniyor.



ulusal.com.tr