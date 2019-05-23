Amerika Birleşik Devletleri'nin Huawei'e yönelik kısıtlama kararının yansımaları büyüyor. Japon Panasonic firmasının Huawei'ye sattığı bazı bileşenlerin tedariğini askıya alma kararı verdiğini öne sürüldü. Ancak şirket iddiaları yalanladı. Bu arada İngiliz ARM şirketi Huawei ile çalışmayı durdurduğunu açıkladı.

Amerika'nın ardından Japonya'nın da Çinli teknoloji devi Huawei'ye yönelik kısıtlamalar uygulayacağı iddia edildi.



Uluslararası ajanslar Japon teknoloji devi Panasonic'in, Huawei'e sattığı bazı bileşenlerin tedariğini askıya alacağı bildirildi.



Panasonic, bugün resmi sitesinden yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı.



Çinli teknoloji devi ile ticaret yapmaya devam ettiklerini belirten Japon şirket, Huawei'in önemli bir ortak olduğunu vurguladı.



Açıklamada, Panasonic tarafından Huawei ve diğer Çinli müşterilere verilen servis ve ürünlerin kesilmemesinin söz konusu olmadığı kaydedildi.



ABD, Huawei'ye parça tedarik eden Amerikan şirketlerine ulusal güvenlik gerekçesiyle ticari kısıtlamalar getirmişti.



Öte yandan İngiliz çip tasarımcısı ARM, Huawei ile olan çalışmalarını askıya aldığını duyurdu.



Huawei ile ticari ilişkilerini durdurmaya karar veren İngiliz çip üreticisi, karırın nedeni olarak ABD'deki üretim tesislerini gösterdi.





ulusal.com.tr