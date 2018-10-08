“Uzayla ilgili en önemli konu Ay’a üs kurulması.” Açıklama İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan’dan geldi. Dünya Uzay Haftası, uzayla ilgili merak edilen konuları yeniden gündeme getirdi. Bu yılın teması, ‘Uzay dünyayı birleştiriyor’ olarak belirlendi. Profesör Aslan, gelecek yılın temasının ‘Ay, uzaya açılan kapı’ şeklinde olacağını söyledi.

Uzay çalışmalarını belirli ülkeler yapıyor. Ancak uzmanlara göre, yakın zamanda gelirine ve gücüne bakmaksızın bir çok ülke uzay konusuna ilgi gösterecek.İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan, uzayla ilgili en önemli konunun Ay'a üs kurulması olduğunu söyledi.Dünya Uzay Haftası, uzayla ilgili farkındalığın artması amacıyla 1999 yılından bu yana 4-10 Ekim tarihleri arasında kutlanıyor. Aslan, Türkiye’deki yaklaşımı eleştirdi.Profesör Aslan, son dönemdeki çalışmalarla ilgili bilgi verdi.Uzaya erişimin en önemli konulardan biri olduğuna dikkat çekti.Türkiye'nin uzayla ilgili macerasının her zaman olduğunu ancak dönem dönem kesildiğini söyleyen Aslan, uydu konusunda milli çalışmaların olduğuna dikkat çekti. Uzaya erişim bakımından da Roketsan önderliğinde çalışmaların olduğunu söyledi.Uzay teknolojileri alanında yapılan çalışmaların sabır gerektirdiğini belirtti. Aslan, bu alanda yetişen yeni neslin büyük hedefleri olduğunu da sözlerine ekledi.