PTT Messenger'in söylendiği kadar yerli bir yazılım olmadığını belirten gazeteci Füsun Nebil, "Bir yerden alınmış kodları uygulamışlar bize yerli ve milli olarak sunuyorlar" dedi. WhatsApp'ın kendi içinde güvenilir bir yazılım olduğunu aktaran Nebil, "Çünkü bu uygulama uçtan uca korumalı bir haberleşme sistemidir. Biz sizinle bununla konuştuğumuzda ikimizin dışında kimse bunu izleyemiyor" dedi

Gazeteci Füsun Nebil, Rusya'nın Sesi Radyosu'na WhatsApp ve PTTMessenger ile internet ve teknoloji alanında açıklamalar yaptı.



Nebil, 'Yerli WhatsApp' olarak tanıtılan PTT Messenger'in söylendiği kadar yerli bir yazılım olmadığını söyleyerek, "Bir yerden alınmış kodları uygulamışlar bize yerli ve milli olarak sunuyorlar" ifadelerini kullandı.



WhatsApp'ın kendi içinde güvenilir bir yazılım olduğunu aktaran Füsun Nebil, bu uygulamanın uçtan uca korumalı bir haberleşme sistemi olduğunu belirtti.



Füsun Nebil'in açıklamaları şu şekilde:



"Keşke yerli bir uygulamamız olsa. Ama PTT Messenger söylendiği kadar yerli bir yazılım değil. Bir yerden alınmış kodları uygulamışlar bize yerli ve milli olarak sunuyorlar.



Hükümetimiz kendinin teknolojik olduğunu ispatlamaya, algı yaratmaya çalışıyor.



WhatsApp kendi içinde güvenilir bir yazılım. Çünkü bu uygulama uçtan uca korumalı bir haberleşme sistemidir. Biz sizinle bununla konuştuğumuzda ikimizin dışında kimse bunu izleyemiyor.



İzlemelerin hepsi Amerika'daki bir merkezden yönetiliyor. O merkez diyor ki sizin mesajlaşmalarınız bize gelmiyor. Ama ben buna inanamıyorum. Edward Snowden bize kanıtladı ki aslında bu şirketler herkesin konuşmalarını devletin dinlemesini sağlıyormuş.



Bir süre önce bir mesaj dolaştı yakında hepinizi takip edecekler diye. Hükümet Whatsapp'taki konuşmalardan çok mutlu değil. İnsanlar gruplar oluşturup içlerini döküyorlar sosyal medyada konuşamadıkları için.



Zaman zaman sosyal medyada söylenenler yüzünden insanları gözaltına alıyorlar. Biraz gözdağı da veriyorlar. WhatsApp ortamında konuşmalarını engellemek için oraya güvensizlik salıyorlar. Sunucusu bizim üstümüzde olan şeylerle konuşmaya da o yüzden çağırıyorlar.



Sonuçta hükümet teknolojide bizi geri bırakmasını örtmeye çalışıyor. Messenger ve arama motoru gibi konuları ön plana çıkarıyor. Çin robotunu oraya getirerek teknolojik alanda çok güzel şeyler yapıyoruz algısı yaratıyorlar.



Günlük hayatta çocuğunuzu Tarlabaşı arkasındaki yere göndermeyebilirsiniz. İnternette de Taksim var, Tarlabaşı'nın arka semtleri var. Çocukları kontrol altında bulundurmamız lazım ve güvenli internet bu yüzden çıktı ortaya.



Safer internet bu yüzden ilan edildi. Dünyada bazı örgütler çocukları koruma üstüne kurallar geliştiriyor. Bizim kanunlarımızın çıkış noktası da çocuk pornosuydu sonra içine her şeyi doldurdular.



Yerli ve milli konusunu tartışmamız gerektiğini düşünüyorum. Bence benim evimin önünde geçen yolun asfaltının dökülmesi için Türkiye'de iş yapan birilerinin vergi ödemesi lazım. Bizim bakış açımız bu olmalı.



Sizin ülkenizin enerji bakanının yazışmalarının sızması ne kadar doğru bir şey. Gidip Gmail ve Yahoo üstünde haberleşmiş. Ama ülkenin bakanının yazışmalarının sızmasının engellenmesi için yerli ve milli bir uygulama kullanmalıydı.



Siz millileştirmeye çalışıyorsunuz ama sizin donanım ve veri tabanı yazılımlarınız milli olmayınca yetmiyor. Herşeyinizin yerli olması lazım o da bir hayli zor."



ulusal.com.tr