Aydın'da lise öğrencilerinden oluşan rOctopus 7134 takımı, dünya çapındaki robot yarışmalarında ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Geçen yıl Çin'den "En İyi Çaylak" ödülüyle dönen rOctopus takımı, bu yıl da Kanada'nın Montreal kentinden "Girişimcilik Ödülü" ile döndü.

Aydın'da lise öğrencilerinden oluşan rOctopus 7134 takımı, uluslararası robot yarışmalarından hep başarıyla dönüyor. Takımın koçu Rıza Arda Bayırlı, Aydın ilindeki liselerin en başarılı öğrencilerinden oluşan takımın yurtdışında kazandığı derecelerden memnun.Bayırlı, yarışma süreci ve takımın oluşumunu Ulusal Kanal'a anlattı.Geçen yıl Çin ve ABD'de başarıyla yarışan ekip, bu yıl da Kanada'nın Montreal şehrinde düzenlenen robot festivalinde girişimcilik ödülü kazanarak İstiklal Marşı'mızı okuttu.Takım üyesi liseliler ise, maliyeti 100 bin lirayı bulan robotun başarısındaki sırrı açıkladı.Efeler diyarının liseli mucitleri kazandıkları derecelerle asla yetinmiyor. Onların şimdi daha büyük bir hedefi var. Bir sonraki dünya şampiyonasında daha büyük başarılar elde etmek, sponsorların özel ödüllerini kazanmak ve Türk Bayrağı'nı teknoloji gönderine çekebilmek.