Kazakistan'da Baykonur uzay üssünden fırlatılan Rus Soyuz uzay aracında arıza meydana gelmesi nedeniyle ekibin acil iniş yaptığı açıklandı. Rus ve Amerikalı iki astronotun durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazakistan’da Baykonur uzay üssünden fırlatılan Rus Soyuz uzay aracında arıza meydana gelmesi nedeniyle ekibin acil iniş yaptığı bildirildi.



Rusya Federal Uzay Ajansı Roskosmos’dan yapılan açıklamaya göre, Rus kozmonot Aleksey Oviçinin ile Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) astronotu Nick Hague’yi Uluslararası Uzay İstasyonu’na götürecek Soyuz MS-10 kapsülünü taşıyan rokette fırlatıldıktan bir süre sonra arıza meydana geldi.



Rus basınında yer alan habere göre, roket kısmından kurtulan mekiğin paraşütle Kazakistan’a acil iniş yaptığı ve ekibin sağ olduğu ifade edildi.



Ayrıca ekibin iniş yaptığı bölgeye içinde sağlık ve kurtarma ekiplerinin bulunduğu 4 helikopter gönderildiği aktarıldı.



Roskosmos’un kazayla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.

