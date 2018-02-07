Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, sektörün millî imkânlarla hızla geliştiğini belirtti. Ataseven, geçen yıl işletmeye alınan santral ile enerji üretiminin 6bin 872 megavata ulaştığını açıkladı.

Ataseven, geçen yıl işletmeye alınan santral ile enerji üretiminin 6bin 872 megavata ulaştığını açıkladı.Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı Mustafa Serdar Ataseven rüzgar enerjisinde önceliklerinin millilik olduğunu ifade etti.TÜREB Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısı düzenleyen Ataseven, 2017'yi değerlendirerek, bu yılın öngörülerini açıkladı.Rüzgar enerjisi sıralamasında İzmir'in birinci sırada olduğunu da söyleyen Ataseven, Siemens-Gamesa ortaklığının rüzgar fabrikasını da İzmir ve bölgesinde kuracaklarını düşündüğünü söyledi.